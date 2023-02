Carnaval 2023: Bloco Chulé de Pato ganha as ruas do Guamá após dois anos

Os foliões aproveitaram esta Quarta-feira de Cinzas para dar o último grito de Carnaval do ano. Para quem ficou em Belém, uma das opções foi o Bloco Chulé de Pato, do bairro do Guamá, que atraiu pelo menos 2 mil pessoas esta tarde. Fundado há 22 anos, o bloco se tornou uma tradição no bairro. A concentração dos foliões iniciou ao meio-dia, na travessa Castelo Branco, e saiu por volta das 15h pelas ruas do bairro com os foliões acompanhando o trio elétrico, onde a banda toca marchinhas. O bloco voltou para o local da concentração, onde deve permanecer até às 20h.

A autônoma Paula Francinete, de 50 anos, veio do bairro da Pedreira para participar do Chulé de Pato após ter desfilado na escola de samba da Matinha e de ter curtido os shows do Circuito Mangueirosa. “É a minha primeira vez nesse bloco. Estou adorando. Está muito animado. Vim com as minhas amigas”.

Bloco Chulé de Pato (Cristino Martins/ O Liberal)

Já a moradora do bairro do Guamá, Liane Nepomuceno, 61 anos, cuidadora de idosos, conta que frequenta esse bloco há 20 anos. “Este ano, está a coisa mais linda. Ficou dois anos sem ir para a avenida, veio com tudo este ano, está muito divertido”. Ela foi curtir o bloco com a irmã e disse que aguardava o Chulé de Pato para celebrar o Carnaval 2023, pois não vivenciou a folia em nenhum outro evento momento este ano. “Esse bloco é uma coisa bacana, não tem briga, muito respeitado no Guamá, só tem família”, justificou.

A estrela do bloco é a alegoria do Pato, que simboliza o bloco. “O Chulé de Pato veio este ano com (as alegorias) a Nega Maluca, o Rei Momo e o Príncipe, com o trio elétrico tocando marchinhas de carnaval, com muitos artistas e porta-estandarte”, contou o cantor e compositor Paulinho Mururé, que é fundador e presidente do Chulé de Pato.

(Cristino Martins/ O Liberal)

“Cada brincante veio caracterizado como quis. O bloco foi criado para que as pessoas que não conseguiram comprar fantasia para desfilar no Carnaval oficial, hoje brinque de graça”, destacou. Ainda, houve a distribuição de sopa para renovar as forças dos brincantes que estão emendando vários eventos de folia.

“A recepção da comunidade (ao bloco) é grande. Ela já espera o Chulé de Pato na Quarta-Feira de Cinzas. Está vindo gente de toda Belém, até pessoas que residem em outros municípios do estado que ficaram aqui para assistir o Chulé de Pato”, afirmou Paulinho Mururé.

(Cristino Martins/ O Liberal)

Vários foliões contribuíram para que o bloco fosse organizado para ir às ruas. “A gente não tem apoio. Os foliões fizeram (doações) pix para ajudar. Isso faz com que eles se sintam donos do Chulé de Pato, isso é muito bonito”.