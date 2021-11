Apresentadora diz que vai posar nua para irritar os filhos

A apresentadora Ulrika Jonsson revelou que está pensando em tirar a roupa para o OnlyFans, plataforma de conteúdo para maiores de 18 anos, em uma tentativa de irritar seus quatro filhos. Aos 54 anos e com quatro filhos com idades entre 27 e 13 anos, a estrela da TV britânica falou sobre o desafio de procurar um amor e cuidar dos filhos. As informações são do jornal Daily Mail.

Ulrira chegou a ser chamada na escola do filho mais novo e foi perguntada se o adolescente estava em casa quando dois homens “estranhos” dormiram lá.

Sobre brincar com a ideia de entrar no site de conteúdo picante, a apresentadora explicou que diz a seus filhos que suas postagens eróticas serão o que vai manter a casa. “Estou pensando em criar uma conta Only Fans só para irritá-los. Eu digo: 'Eu tiro a roupa para que você possa comer!'. Isso os faz estremecer, mas eles têm que reconhecer que isso é o que eu faço e também amam as recompensas do que eu faço”, relatou.