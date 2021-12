Aprenda a montar uma cesta com queijos e vinhos até R$ 200

Uma cesta de vinhos e queijo é uma ótima opção de presente de final de ano para amigos próximos e familiares, que curtem saborear uns petiscos enquanto bebem. Algumas pessoas preferem comprar prontos, mas há quem goste de fazer o mimo de forma artesanal.

Para não ter erro, separamos algumas dicas infalíveis que vão te ajudar a montar a cesta com a quantidade certa de itens. Por exemplo, o embrulho deve acompanhar de no mínimo um a dois vinhos e as variedades de queijos são selecionadas a partir da escolha da bebida. O valor total dos gastos é em torno de R$200.

Natal: Aprenda a montar uma cesta com queijos e vinhos para presentear os amigos e gaste até R$200 Exemplo de como pode ser montada a cesta de frios e vinho. (Reprodução/ Redes sociais)

CONFIRA COMBINAÇÕES DE QUEIJOS E VINHOS

- Queijos como o parmesão (R$ 25,99) , por exemplo, são uma ótima opção para bebidas ácidas (valores entre R$ 42,90 à R$ 163);

- Com Vinho tinto suave (R$ 69,90 à R$ 163) são os queijos como o Emmenthal (R$ 50,47) e Gruyère (R$ 38,97);

- Vinhos doces (R$ 25,90 à R$ 63,41) são bem acompanhados quando servidos com os ‘queijos azuis como o Roquefort (R$ 40,90) o Gorgonzola (R$ 24,59);

- Já os vinhos brancos leves (R$ 23, 90 à R$ 65, 76), combinam com queijos de massa mole, como o queijo de cabra, mascarpone, mozarela ou a ricota;

Para vinhos brancos(R$ 23,90 à R$ 49,90) estruturados como um o brie (R$ 37,49) e o camembert (R$ 37,39).

VEJA QUAIS PETISCOS PODEM ENTRAR NA CESTA

Pães especiais Cacho de uva grande

SAIBA COMO MONTAR UMA CESTA DE FRIOS