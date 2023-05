Após traição relembrada por Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso se declara para a esposa

O ator Bruno Gagliasso publicou em seu Instagram, no último sábado (27), uma declaração a Giovanna Ewbank. "Minha parceira de vida", escreveu o artista, que tem com a atriz e apresentadora três filhos: Titi, Bless e Zyan.

Vale lembrar que no episódio de seu podcast desta semana, durante um bate-papo com a humorista Dani Calabresa, Giovanna relembrou a traição que sofreu do marido ainda no início do casamento e falou sobre o gesto de perdão. "É natural a gente passar por processos num relacionamento, errar para aprender, para acertar. Todos esses processos são aprendizados para que a gente seja o que a gente é", afirmou Gio.

A atriz destacou ainda, que quando aconteceu a traição, ela sentiu raiva de Bruno. "No início eu queria que o avião caísse com ele dentro, não estava nem aí", disse. Ela contou que depois de um tempo se permitiu reorganizar os sentimentos e entender que eles tinham uma história verdadeira de amor.

