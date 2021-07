Após Sikera Jr. não receber punição, Nathalia Acuri se demite da RedeTV!

Mais uma perda para a Rede TV! ocorreu por causa da atitude considerada homofóbica do apresentador Sikera Jr., do Alerta Nacional. A apresentadora Nathalia Acuri, do programa 'Me Poupe Show', pediu demissão da emissora. A colunista do jornal O Dia, Fábia Oliveira, informou que a especialista em finanças tomou a decisão após perceber que o apresentador não foi punido, pois não queria trabalhar no canal que sequer o repreendeu por sua postura preconceituosa.

A assessoria de Nathalia confirmou a saída dela do programa que ela estreou em abril na RedeTV!. “Em tudo que eu faço e em todos os projetos da minha empresa, os princípios e valores são inegociáveis. A missão da Me Poupe é ensinar para libertar!. É sobre ser livre para fazer as próprias escolhas. A decisão de ir pra TV aberta sempre foi mais um caminho pra nosso propósito de levar a educação financeira mais longe, a pessoas que não têm acesso à internet, como tantas ainda no Brasil. Sou muito grata à RedeTV! e aos profissionais que levaram o Me Poupe! Show à casa de milhares de brasileiros e quero reafirmar meu compromisso em desfuder o Brasil. Seguimos com o Me Poupe! em nossos outros canais como a rádio, Instagram, YouTube, livros, cursos e, em breve, novos projetos”, diz Nathalia.