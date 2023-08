Após ser internada com covid-19, Tatá Werneck não tem previsão de alta

Após testar positivo para Covid-19, Tatá Werneck teve uma crise de ansiedade e decidiu ser internada por precaução e não tem previsão de alta. Em entrevista ao Metrópoles, a atriz disse que vai ficar no hospital até o teste dar negativo.

"Estou bem. Tô aqui mesmo só esperando dar negativo, mas ainda deu detectado hoje. Tô tranquila, graças a Deus. Só fiquei nervosa com a Cacá [Clara Maria, filha de Tatá com Rafa Vitti] porque não quero que ela pegue”, disse a atriz. "Eu já tô sem sintomas, graças a Deus, só cansaço. Mas só volto quando tiver negativa", completou.

Tatá sempre mostrou ter muito cuidado e seguir todos os protocolos, mesmo após o fim da pandemia. "Eu fui além da precaução, fui milimetricamente cuidadosa. Tanto é que nunca tinha pego. Mas agora liberaram tudo, então tava tranquila, mas ainda chego no Projac com uma garrafa de álcool", relatou.

A atriz decidiu ser internada na quarta-feira (30), três dias depois de sua festa de aniversário com cerca de 700 convidados. Ela também afirmou ter todas as doses da vacina em dia.

Infectados nos bastidores 'Terra e Paixão'

Além de Tatá Werneck, outro ator testou positivo para covid-19 esta semana. Jonathan Azevedo, colega de elenco e parceiro de cena, sentiu os primeiros sintomas na terça-feira (29), mesmo dia que Tatá fez o teste.

Jonathan está isolado em sua casa, com sintomas leves parecidos com os de um resfriado. Até o momento, apenas os dois do elenco de Terra e Paixão foram contaminados com o vírus. Segundo o jornal OGlobo, as gravações da novela vão sofrer algumas alterações até que tudo esteja bem.

*Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com