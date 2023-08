Tata Werneck está internada após contrair covid-19; atriz fez festa para mais de 700 convidados

A apresentadora e atriz Tata Werneck, de 40 anos, testou positivo para covid-19, nesta terça-feira (29), e resolveu se internar. A atriz está na Clínica São Vicente, na zona sul do Rio de Janeiro.

No ar em 'Terra e Paixão', novela da Globo, como Anely, ela realizou o teste após ter sintomas. Vale lembrar, que no final de semana, a artista recebeu mais de 700 convidados para comemorar seu aniversário.

Em decorrência do seu quadro, Tata ficará afastada das gravações da novela, que sofrerá mudanças de última hora no cronograma. De acordo com o jornal O Globo, o cronograma da trama terá alterações até o próximo sábado.

“Vim só por precaução. Tenho muito pânico e nunca tinha pego. Meus exames estão ótimos e tenho sintomas leves, mas eu fico nervosa. Eu só testei porque sou neurótica”, detalhou Tata em uma conversa exclusiva com a coluna Fábia Oliveira.