Após período distante dos palcos, o grupo Siga Canto volta este sábado, 11

Tendo passado 1 ano e 7 meses distante dos palcos, o grupo Siga Canto retorna com apresentação neste sábado, 11. Homenageando cantoras como Whitney Houston, Adele, Lady Gaga, Cindy Lauper, Iza, Gal Costa, Marília Mendonça, Elis Regina, Cássia Eller, entre outras, os aristas buscam trazer ao público a importância da música nos dias atuais.

Segundo Renata del Pinho, cantora e idealizadora do grupo, a arte nunca se mostrou tão importante quanto agora. "Nosso último show presencial foi em fevereiro de 2020 e de lá pra cá muitas coisas aconteceram. Perdemos familiares, amigos, e tivemos verdadeiro desafio ao longo da pandemia. Para muitos de nós a música e a arte foram um refúgio nesses tempos difíceis. Por isso, nós queremos trazer a energia para presentear o público que sempre esteve presente nos nossos espetáculos e acompanha a evolução dos nossos cantores", afirma.

O show intitulado como 'Toda: do ventre para o mundo' era um evento para acontecer no ano passado, em homenagem ao dia internacional da mulher, mas devido a pandemia não foi possível. "Finalmente vamos poder cantar as mensagens que tantas mulheres fortes ecoaram no Brasil e no mundo, através das suas canções. A mulher é o ventre do mundo e nós vamos cantar isso", completa a idealizadora.

A apresentação ocorrerá no Teatro Waldemar Henrique, localizado na Av. Presidente Vargas, 654, no bairro da Campina, em Belém. Com início previsito para às 20 horas, no sábado, 11. Para mais informações: (91) 98497-7713.