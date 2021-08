Após pai de Britney desistir de tutela, shopping de Belém promete tocar playlist da cantora

"Falei com o dj da rádio aqui do shopping e pra comemorar, nesse final de semana, vai ter muito hit da princesa do pop aqui". Foi assim que um shopping da capital paraense anunciou que uma playlist especial está sendo montada em comemoração à desistência de Jamie Spears, pai de Britney, de ser tutor da cantora. Grandes sucessos de Britney vão compor a lista, que incentiva o apoio ao movimento #FreeBritney (leia abaixo).

Depois da divulgação, fãs da cantora lotaram as redes sociais do shopping de comentários elogiando a iniciativa. "Amoooo. Minha princesa tá livre. Toquem Everytime", disse um, que aproveitou para pedir sua música preferida. "Partiu ouvir a princesinha do pop", afirmou outro. "Ameeeii", comentou mais um.

MOVIMENTO #FREEBRITNEY

Britney, desde 2008, por uma ordem judicial, está sob a tutela exclusiva do pai, Jamie Spears. Isso significa que tanto as finanças da cantora, como todas as outras decisões de sua vida, são controladas por ele. Desde a decisão, Britney luta contra a ordem judicial, mas ainda não conseguiu decisões favoráveis da justiça. Por conta disso, a cantora decidiu não mais trabalhar enquanto seu pai continuar sendo seu tutor. Em paralelo, os fãs da eterna "princesa do pop" criaram o movimento #FreeBritney, que visa chamar atenção para o controle que o pai exerce sobre a cantora. A hashtag se tornou viral e protestos são constantes nas redes sociais.