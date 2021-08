Pai de Britney Spears desiste de ser tutor da cantora

O pai de Britney Spears, Jamie Spears, formalizou a desistência da tutoria da cantora junto ao tribunal de Los Angeles, onde tramita uma batalha judicial sobre a tutela. A notícia foi publicada pelo portal norte-americano TMZ. A defesa de Britney diz que, apesar da desistência de Jamie, seguirá com o processo para investigar a conduta dele nos 13 anos de tutoria.

Jamie Spears enviou a tribunal documentos em que desiste da função, menciona ataques infundados que sofre por administrar a fortuna da filha e afirma que quer ajudar na escolha do novo tutor.

A cantora denunciou publicamente que vinha sendo "explorada" pelo pai, com denúncias de severas restrições, relatos de ter sido dopada com lítio e de ser obrigada a realizar turnê e a de utilizar DIU para não engravidar. As denúncias de Britney foram tema de um vídeo-documentário de repercussão mundial. A artista teve o apoio dos fãs.

No documento de desistência enviado ao tribunal, o pai de Britney afirma, por meio do advogado, que “não acredita que uma batalha pública com a filha pela continuação do serviço de tutor seria o melhor para ela” e que “o senhor Spears pretende trabalhar com o tribunal e o novo advogado de sua filha para se preparar para uma transição ordenada para um novo tutor”. Apesar disso, ele sustenta que “não há motivos reais para suspender a tutela” e que “é altamente discutível se uma mudança neste momento seria o melhor interesse” de Britney.

O advogado da cantora disse ao TMZ que estava satisfeito com a desistência e que todos estão "decepcionados pelos ataques vergonhosos à Sra Spears”.