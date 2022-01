Após morte do sertanejo Maurílio, esposa faz homenagem em rede social e diz: 'A minha vida é você'

Luana Ramos, esposa do sertanejo Maurílio, que faleceu aos 28 anos na última quarta-feira (29), publicou em suas redes sociais, uma mensagem sobre recomeçar 2022 sem o artista, que fazia dupla com a cantora Luiza. Ele faleceu em Goiânia (GO), vítima de tromboembolia pulmonar.

Veja mais

No depoimento disse ser grata por ter passado 12 anos de relacionamento e lembrou de planos que tinham. Luana Ramos faz também referência a uma música e escreveu: “Nessa última sexta-feira de 2021, literalmente, sextou com s de saudade”.

“Você vai iniciar 2022 descansando nos braços do Pai, no melhor lugar que você poderia estar. E eu? O que vai ser do meu 2022? Aliás, o que vai ser da minha vida? A minha vida é você", escreveu.