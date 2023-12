Após Marujada, Baile do Manoel Cordeiro agita Bragança nesta sexta-feira

Esse final de ano terá um gostinho especial para os moradores de Bragança, no Pará. Nesta sexta-feira, 29, a cidade recebe o “Baile do Manoel Cordeiro”, a partir das 19h na Casa Jambu, com a participação especial das cantoras Layse e Nayara Guedes. Segundo o cantor paraense Manoel Cordeiro, o evento é uma forma de confraternizar a agradecer por todas as conquistas de 2023 e se preparar para o próximo ano.

Para Manoel Cordeiro, o baile é o desfecho de grandes realizações no ano que está chegando ao fim. “Fizemos muitos shows, fizemos filmes, sonhamos e realizamos. Tocamos fora do Brasil, então estamos em um estado de espirito de gratidão por todas as conquistas”, afirmou.Manoel destacou ainda que convidou duas queridas parceiras para fazer parte do evento: Layse e Nayara Guedes. “Dividir o palco com a Layse e com a Nayara é uma felicidade imensa, inclusive a Nayara além de uma grande cantora é a minha médica. É uma emoção única poder valorizar, ao lado delas, a música feita no Pará”, destacou.

O músico explicou que o repertório do balei foi pensado todo par auma grande festa. “Vamos ter carimbó, merengue, lambada. Queremos levar felicidade para o público, além de grandes clássicos da música paraense”, enfatizou.

Novos projetos para 2024

Manoel Cordeiro afirmou que 2024 dará continuidade aos projetos de 2023 e será ainda uma preparação para 2025, que vai acontecer a COP30 em Belém. “É um momento importante pois vamos poder ser protagonistas da nossa própria história O mundo vai olhar para a Amazônia”, declarou. O músico destacou que pretende gravar quatro discos no próximo ano. “Eu tenho composições em vários víeis diferentes. E quero fazer essa mistura no próximo ano. Pretendo ainda gravar um filme sobre o minidoc que fiz em 2023 chamado ‘Luz do Mundo’, contando a história completa da minha história”, destacou.

Manoel Cordeiro é um multi-instrumentista, compositor, arranjador e, produtor musical brasileiro. É o criador da Lambada e considerado um dos mestres da guitarrada, mestres da música amazônida, ritmos presentes na cultura nortista brasileira. O artista começou a tocar aos 12 anos. O avô era maestro no Ceará. A mãe, cabocla marajoara, tocava cavaquinho. Curioso e autodidata, o então jovem músico ingressou em bandas de baile na primeira metade dos anos 1970. De 1976 a 1986, deixou o talento de lado e foi funcionário do Banco do Brasil, onde chegou a ser supervisor de operação. Mas, em 1983, voltou aos estúdios, desta vez para tocar ao lado do irmão. Nessa época, Manoel recebeu de Alípio Martins uma proposta irrecusável: montar uma banda base que acompanhasse vários artistas. Hoje, ele contabiliza mais de 700 participações em discos.

Agende-se

Baile do Manoel Cordeiro

Data: 29/12

Hora: 19h

Local: Casa Jambu (Bragança)