Baile do Papai, de Manoel Cordeiro, promete músicas para dançar nesta sexta-feira

“É um baile para você amar, dançar, cantar e se apaixonar”, assim Manoel Cordeiro define o Baile do Papai. Com uma apresentação dessas, é impossível não desejar ouvir o melhor da música amazônica em uma noite especial.

O Baile do Papai será nesta sexta-feira, 21, no Rebujo, com participação de Layse & Os Sinceros e Orquestra Aerofônica.

VEJA MAIS

Há mais de 50 anos, Manoel Cordeiro marca a história da música. Em 2015 surgiu a ideia do Baile do Papai, em São Paulo. A festa foi um sucesso que garantiu outras edições. O evento já passou também pela De Francisca, Sesc Pinheiros e Virada Cultural de São Paulo, em São Paulo, além de Macapá, Rio de Janeiro e Belém.

“A ideia surgiu junto com o Felipe, meu filho. Sou guitarrista da banda dele, então convivemos muito juntos. Quando comecei a tocar em 2011 com o Felipe, ele me apresentava: na guitarra o papai, Manoel Cordeiro. A galera achava que o meu apelido era papai, e todo mundo batia palma me chamando assim”, explicou Manoel Cordeiro.

Como citado acima, o músico quer levar muita dança para a noite. “Como eu participei ativamente dos movimentos musicais dos anos 80, produzindo Beto Barbosa, Grupo Carrapicho, Teddy Max, Carlos Santos e Pinduca. Queria fazer um baile que pudéssemos tocar tudo isso, uma noite animada, fazer a noite mais linda do mundo. É esse o espirito do Baile do Papai”, contou.

“Tínhamos a intenção antiga de fazer algo que mostrasse nossos ritmos, nossas danças e música da Amazônia: batuque, marabaixo, carimbó, siriá, marujada, sairé, boi-bumbá, brega, guitarrada, merengue. O Baile do Papai tem compromisso com a dança, porque dançar é muito importante. Na Amazônia o caboclo é pé de valsa, se garante na dança”, finalizou Manoel.

Layse & Os Sinceros também estará no Baile. A atração apresenta o trabalho solo da cantora, multinstrumentista e compositora Layse Rodrigues. Conhecida pelas suas composições e performance, ela tem um repertório autoral, dedicado a música latina, o som dos bares e rádios dos anos 90 e a volta do bolero e brega de raíz, mas com eu-lirico atual.

“Fiquei muito feliz quando o Seu Manoel me ligou fez esse convite. O Baile do Papai é uma grande festa de confraternização. Ele também participa de uma parte do nosso show. Uma grande honra estar do lado dele, nós que somos da nova geração”, disse Layse.

A artista disse se sentir honrada em estreitar laços de amizade e musical com Manoel Cordeiro, que é um dos grandes nomes da música paraense.

Layse promete uma noite de muitas surpresas. “Vai ter muito brega romântico do passado, para galera dançar junto, de testa”, antecipou.

Layse lançou seu primeiro EP entitulado "Caso Raro", no ano passado. Com quatro faixas inéditas, o trabalho tem influências do bolero, brega e sua latinidade caribenha nesse universo romântico que tem a mulher em protagonismo das letras e no mercado musical, assinando a sua própria direção musical.

No Baile do Papai, os sucessos como 'Caso Raro', 'Papo legal', 'Love Lomas', 'Deixa eu te falar', de Layse, estarão nesse show dedicado a um passeio no tempo, em música orgânica e latina e em nova fase repleta de qualidade sonora nessa seleção especial.

Agende-se

Baile do Papai com Manoel Cordeiro

Atrações: Layse & Os Sinceros e Orquestra Aerofônica.

Data: sexta-feira, 21

Hora: 21h Local: Rebujo - São Boaventura, 171 - Cidade Velha, Belém – PA

Informações: Instagram @rebujoo