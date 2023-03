Após gesto polêmico no Lollapalooza, cantora Aurora nega que seu baterista seja supremacista branco

Na última terça-feira (28), a cantora Aurora, causou borburinhos nas redes sociais após se manifestar a favor do seu baterista, Sigmund Vestrheim. A norueguesa se apresentou no último fim de semana no Lollapalooza Brasil, que aconteceu em São Paulo, e negou em uma sequência de posts que Vestrheim fosse supremacista branco.

As postagens aconteceram após fotos de Sigmund fazendo gestos com as mãos viralizarem. Os gestos foram flagrados no final da apresentação de Aurora, quando o músico foi visto fazendo um sinal com o polegar e o indicador formando uma pinça, enquanto os demais dedos se encontravam erguidos. O gesto feito por Sigmund logo viralizou entre os fãs da artista norueguesa, uma vez que o mesmo pode ser associado a grupos de supremacia branca.

O gesto feito pelo baterista Sigmundo Vestrheim com os dedos (Foto Twitter)

Através das suas redes sociais, Aurora publicou uma nota esclarecendo os fatos e falando um pouco sobre Sigmund. "Então, deixe-me dizer isso alto e claro: Não, Sigmund não é um defensor dessas opiniões malignas de extrema direita. Seus valores são, antes, o oposto. Ele é uma das pessoas mais gentis e legais que já conheci. A internet é muito boa em distorcer informações e divulgá-las de forma imprudente, sem ter certeza de que o que estão espalhando é verdade", desabafou a cantora.

