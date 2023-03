Após convite de Lula a Chris Martin, cresce a expectativa dos fãs por show do Coldplay em Belém

O convite do presidente Lula ao vocalista do Coldplay, Chris Martin, para se apresentar na COP 30, que tem Belém como candidata a sede em 2025, e o encontro marcado do astro pop com o governador do Pará, Helder Barbalho, para a próxima terça-feira, 28, no Rio de Janeiro, fez crescer a expectativa dos fãs paraenses. Pois a banda inglesa que realiza turnê no Brasil não incluiu a capital paraense no roteiro de shows.

O Coldplay está no Brasil há quase um mês em turnê com shows em cidades como Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro. Neste domingo, 26, o Coldplay apresenta o esperado show na capital carioca, que havia sido adiado em outubro do ano passado porque Chris Martin adoeceu de infecção pulmonar. Um número expressivo de paraenses viajou para o Rio a fim de assistir ao show. É o caso das jornalistas Ana Danin e Joseana Mesquita, que foram recepcionadas na capital do rock por outra jornalista paraense, Dedé Mesquita, irmã de Joseana, que mora lá.

“Conheço vários paraenses que vieram para cá assistir esse show. Ainda vamos nos encontrar com o meu ex-marido e o amigo dele, todos paraenses, para irmos juntos ao show”, contou Dedé. A Prefeitura do Rio orientou os fãs a não irem de carro para o estádio do Engenhão, onde aconteceu o show do Coldplay, para evitar congestionamento, mas direcionou esse público para o transporte de trem e metrô.

“A minha expectativa é a melhor possível para o show. Eu adoro essa banda”, disse Dedé pouco antes da chegada ao Engenhão. “Conheci a banda em 2006, através do meu filho, Lucas. A música que eu mais gosto é ‘Talk’, que me faz lembrar do meu filho. Eu não ia para o show porque os ingressos esgotaram muito rápido, mas consegui com uma sobrinha que desistiu. Eu não consegui ingresso para vê-los no Rock in Rio. Amo essa banda! Estou super emocionada. É um sonho a ser realizado”, afirma.

Joseana e Ana estavam com as passagens compradas para o Rio quando a apresentação de outubro foi adiada. O adiamento pegou as amigas de surpresa, mas não as fez desistir de ir ao show.

Outro fã do Coldplay é o desenvolvedor de software paraense, Victor Hugo Telles, foi para os dois primeiros shows da banda realizados em São Paulo, nos dias 10 e 11 deste mês. “O show é maravilhoso. Muito além das excelentes músicas da banda, o show de luzes e fogos de artifício chamam muito a atenção. A energia do público é um espetáculo à parte. Foi uma linda experiência”, contou ele. Outras seis pessoas próximas dele também foram aos shows do Coldplay na capital paulista.

Encontro

Chris Martin foi quem convidou Helder Barbalho para o encontro. O governador paraense preside o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal. Na pauta da reunião estão projetos que priorizem a floresta em pé na Amazônia e a COP 30.

O cantor aproveita a estadia no Brasil para tratar de assuntos sociais. Na semana passada, ele se encontrou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama Janja, para conversar sobre meio ambiente, preservação da Amazônia, combate à fome, sustentabilidade e outros assuntos. Chris presentou o casal com um violão autografado por todos os integrantes da Coldplay.

Helder e a esposa, Daniela Barbalho, já assistiram ao show dessa turnê do Coldplay, em São Paulo. E, em 2021, ele foi marcado junto a outras autoridades brasileiras, em postagem da banda no Twitter, que cobrou providências sobre as mudanças climáticas.