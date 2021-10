Após completar três meses de namoro, Marya Maya ganha declaração da amada

Maria Maya está celebrando três meses de namoro com Amanda Labrego e recebeu uma declaração da namorada, nas redes sociais, ao publicar um registro em que aparecem em clima de romance. Em seu Instagram, Amanda escreveu um trecho da letra da música Último Romance, de Los Hermanos: "E até quem me vê lendo o jornal. Na fila do pão, sabe que eu te encontrei E ninguém dirá que é tarde demais. Que é tão diferente assim. Do nosso amor a gente é que sabe, pequena", publicou nos stories.

O casal assumiu o romance nas redes sociais em agosto e está namorando desde julho deste ano. As duas apareceram pela primeira vez, recentemente, após serem clicadas em um restaurante luxuoso de São Paulo.

Maria mostrou Amanda, na época, dois meses após terminar o namoro com a atriz Laryssa Alves, com quem esteve durante cerca de três anos. A atriz compartilhou, em seu Instagram, momentos de lazer ao lado da namorada, onde apareceu trocando beijos no rosto. Em publicações, as duas costumam também trocar declarações de amor.