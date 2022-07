Após ataque cardíaco, Mario Frias recebe visita de família em hospital

Mario Frias passou por um susto no início da semana quando foi internado, na última segunda-feira, 4, após sofrer um ataque cardíaco. Na quarta-feira, 6, a esposa do ator e ex-secretário de cultura do governo Jair Bolsonaro (PL), Juliana Frias, publicou o registro da visita que ela e os filhos, Miguel e Laura, fizeram a Mario.

"Graças a Deus só foi um susto. Muita medicação e ainda em observação. Meu amor, minha vida, foi desesperador vê-lo sentir tanta dor, que angústia. Deus te proteja, preciso muito de você", postou ela.

De acordo com o boletim médico divulgado, Frias, de 50 anos, teve "melhora evolutiva" após passar por um cateterismo e angioplastia, para desobstrução das artérias coronárias. Ele segue internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) especializada em doenças coronarianas e não tem previsão de alta.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)