Mario Frias perde ação de danos morais contra ator que o chamou de ‘racista’

O secretário especial de Cultura, Mario Frias, perdeu uma ação de danos morais que moveu contra o ator Armando Babaioff, que o chamou de ‘racista’, ‘bosta’, sem talento’ e ‘sem caráter’, em julho do ano passado, em uma publicação do Twitter. As informações são do portal Carta Capital.

O ator fez as críticas, após o secretário ter feito um comentário racista direcionado ao ativista Jones Manoel. Em sua rede social, Mario Frias chegou a publicar que Manoel precisava de ‘um bom banho’, mas apagou logo em seguida.

Ao julgar o pedido improcedente, o 6º Juizado Especial Cível de Brasília destacou que a crítica de Babaioff era uma opinião pessoal e que Frias é uma figura “política que é ocupador de cargo público”, e, por isso, sujeito ao “escrutínio popular”.

O documento também destacou que “é notório em nosso país que há a incorreta e lamentável associação de afro-descendentes a aspectos negativos, tais como a sujeira”.

O processo ainda cabe recurso para se recorrer da decisão. Caso os advogados de Mario Frias não recorram, a ação será arquivada.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política.)