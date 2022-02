Mario Frias gasta R$ 39 mil em viagem para ver lutador Renzo Gracie nos EUA

O ator Mário Frias, que é secretário especial de Cultura do governo federal, gastou R$ 39 mil em uma viagem a Nova York para encontrar o lutador de jiu-jitsu Renzo Gracie, que é apoiador do presidente Jair Bolsonaro. O motivo alegado para a viagem internacional foi um projeto audiovisual com o atleta, segundo o Portal da Transparência. Mário Frias usou as redes sociais para negar que tenha cometido ilegalidade.

Ele foi acompanhado pelo secretário-adjunto, Hélio Ferraz de Oliveira, que gastou mais R$ 39 mil na viagem.

As passagens de ida e volta riveram preço muito elevado, R$ 26 mil, o que levou alguns veículos de comunicação a especular se não seria o valor de uma viagem executiva. A viagem foi confirmada apenas com apenas 15 dias de antecedência e ocorreu entre os dias 14 e 19 de dezembro, com a justificativa de "urgente". Frias ainda recebeu R$ 12,8 mil em diárias.

Nas redes sociais, Mário Frias acusou os jornalistas de "falta de ética" e ameaçou fazer uma interpelação judicial: "Todas as manchetes expostas nas imagens são mentirosas, pois não paguei essa quantia por essa viagem, não viajei de executiva e a finalidade da viagem não foi da forma como colocaram nas inverídicas manchetes".

Apesar da negativa, o ator não explicou o motivo da viagem e nem os valores pagos pelos cofres públicos.