Após acusações de violência e estupro, Nego do Borel quer recomeçar:’ 'Rescrever minha história'

Os últimos capítulos do romance de Nego do Borel e Duda Reis foram norteados por muitas polêmicas. Queixas de agressões físicas, violência psicológicas, ameaças e estupro vulnerável fora algumas das denúncias feitas pela ex-noiva do cantor nas últimas semanas contra ele. Ontem (19), Borel negou ter transmitido HPV à ex-namorada.

Nego do Borel diz que é 'pecador' em postagem nas redes sociais

Diante de tantas más notícias e de alegar estar sendo injuriado por Duda, o cantor compartilhou em suas redes sociais, na tarde desta quarta-feira (20), um pequeno texto do que fala sobre um novo momento em sua vida.

"Recomeçar. Vai na minha gaveta e pega a minha caneta. Vou escrever a minha história de novo", dizia o texto escrito pelo artista em uma folha de caderno. Logo em seguida, Nego do Borel posta uma imagem em que aparece com a mão no rosto demonstrando arrependimento.