Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Após 24 anos, espetáculo ‘Cartola e Cavaquinho’ retorna aos palcos em Belém

Apresentação integra aniversário do Margarida Schivasappa, nesta quinta-feira (26), e reúne músicos locais

Amanda Martins
fonte

Montagem chega a Belém com novos arranjos e repertório consagrado da música brasileira (Divulgação)

Canções que marcaram a história do samba brasileiro compõem o repertório do espetáculo “Cartola e Cavaquinho”, que será apresentado em Belém nesta quinta-feira (26), às 20h, no Teatro Margarida Schivasappa, como parte da programação de aniversário de 39 anos do espaço. No palco, o show reúne os cantores Andréa Pinheiro, Olivar Barreto, Marianne Lima e Hélio Rubens, sob a direção musical de Luiz Pardal e Emílio Meninéa. Os ingressos estão à venda pelo site Ingressos Mix.

VEJA MAIS

image Flávio Bauraqui apresenta ‘Cartola Vive – Um tributo ao Mestre’ em Belém
Espetáculo entra na programação de setembro do Theatro da Paz

image Quarenta anos sem Cartola: 'As rosas não falam' e 'O mundo é um moinho' são as mais gravadas
Cantor, compositor, poeta e violonista faleceu em 30 de novembro de 1980

image Teresa Cristina homenageia Cartola em show saudosista
A sambista carioca apresenta 'O mundo é um moinho', 'O sol nascerá', 'As rosas não falam' e outros grandes sucessos do poeta

A montagem, que retorna aos palcos 24 anos após a primeira apresentação, revisita músicas de Cartola (1908 - 1980) e Nelson Cavaquinho (1911- 1986), compositores que permanecem presentes no repertório da música popular brasileira.

Com pouco mais de uma hora de show, o espetáculo traz canções como “Tive Sim”, “Vou Partir”, “Ensaboa’, “Juízo Final” e “Alvorada”.

image O show reúne os cantores Andréa Pinheiro, Olivar Barreto, Marianne Lima e Hélio Rubens (Divulgação)

Segundo Luiz Pardal, parte dos arranjos das canções foi reformulada para a nova apresentação, com a criação de novas introduções e adaptações musicais, sem perder a ligação com as versões originais. 

“O principal desafio é pela qualidade musical do repertório. A gente precisa ensaiar bastante para dar conta dos arranjos e fazer com o máximo de precisão possível”, afirma. Para ele, o trabalho busca respeitar a dimensão artística dos compositores. “São dois grandes nomes e a gente precisa estar à altura dessa obra”, completa o diretor musical.

Elenco compartilha relação com o repertório

No palco, os intérpretes se alternam em solos e momentos coletivos. O cantor Olivar Barreto, que desenvolve trabalhos voltados à música popular brasileira, destaca a relação pessoal com o repertório. “Cartola e Nelson Cavaquinho estão no meu coração, assim como vários outros compositores”, afirma.

O contato com essas músicas começou ainda na infância do artista. Olivar relata que conheceu parte das canções em casa, em rodas musicais familiares, o que contribuiu para uma conexão afetiva com o repertório. “É um repertório que me toca profundamente. Tem muito de afeto nisso, é coisa do sentimento mesmo”, diz.

image A base instrumental do show reúne músicos que acompanham os intérpretes ao longo da apresentação. (Divulgação)

Para o cantor, a força das composições está na forma como dialogam com o público. “O que as mantém atuais é justamente essa forma de criação, feita com originalidade e verdade, refletindo o que os artistas viviam na época. Por isso, essas obras continuam fortes e seguem atravessando o tempo”, disse. 

Relação com o samba desde a formação musical

Com mais de 30 anos de carreira, Andréa Pinheiro destaca a relação de longa data com o samba e com esse tipo de repertório. A cantora explica que esse contato influenciou diretamente sua trajetória artística. “Tenho muita intimidade com esse repertório e com esses compositores”, diz.

A artista ainda ressalta a admiração por Cartola. “Tenho um carinho especial por ele, é uma referência muito forte dentro do samba”, completa.

A base instrumental do show reúne músicos que acompanham os intérpretes ao longo da apresentação. Participam Cardoso, no violão de seis cordas; Maurinho, no violão de sete cordas; Marcos Puff, no clarinete; e Luiz Pardal, que também atua no bandolim e piano.

Na percussão, responsável pela condução rítmica do samba e do choro, estão Emílio Meninéa, Muka de Souza e Bruno Mendes.

Homenagens de aniversário

O espetáculo também inclui homenagens a nomes da cultura paraense. Durante a apresentação, serão lembrados Gilson Rodrigues, diretor e produtor musical; Roberto Pinto (Ropi), chargista, violonista e compositor; Jaime Bibas, arquiteto e artista plástico; e Biratan Porto, jornalista, cartunista e músico, além de ser o autor da caricatura que ilustra a identidade visual do espetáculo.

Serviço:

Show ‘Cartola e Cavaquinho’ 

  • Data: Quinta-feira, 26 de março;
  • Hora: 20h;
  • Local: Teatro Margarida Schivasappa – na Fundação Cultural do Pará - Av. Gentil Bittencourt, 650 - Batista Campos;
  • Ingressos à R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia);
  • Ingressos online: https://ingressomix.com.
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

show 'Cartola e Cavaquinho'

Teatro Margarida Schivasappa

cultura

olivar barreto

andréa pinheiro

marianne lima

hélio rubens

cartola

nelson cavaquinho
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

MODA

Tainá Bueno une estilo, propósito e estética blockecore em editorial exclusivo no Ver-o-Peso

Modelo mostra que é possível vestir propósito ao misturar tendências globais com a essência paraense

29.03.26 8h00

NOVA GERAÇÃO 🎻

Interesse pela música clássica cresce entre jovens de Belém

Estudantes de violoncelo acompanham movimento que coloca o Brasil em destaque

29.03.26 8h00

SAÚDE

BBB 26: Produção suspende castigo do Monstro após Ana Paula Renault relatar dores intensas

Jornalista que já passou por cirurgia na coluna afirmou não ter condições físicas de continuar e Milena também apresentou sinais de exaustão extrema

28.03.26 12h48

REALITY

Participante do 'Big Brother' argentino sai sem calças de banheiro para atender Big Fone

Brian Sarmiento protagoniza momento hilário, mas é punido com exclusão de festa

28.03.26 12h21

MAIS LIDAS EM CULTURA

DE ARREPIAR

Após condenação de Bruno Mafra por abuso sexual, fãs resgatam músicas polêmicas do cantor; relembre

Trechos de canções da banda Bruno e Trio, todas de autoria do próprio Bruno Mafra, voltaram a repercutir após a condenação por abuso sexual; confira todas as letras

27.03.26 23h29

MODA

Tainá Bueno une estilo, propósito e estética blockecore em editorial exclusivo no Ver-o-Peso

Modelo mostra que é possível vestir propósito ao misturar tendências globais com a essência paraense

29.03.26 8h00

CELEBRIDADES

Bruna Marquezine aciona Justiça após imagens íntimas com Shawn Mendes

Fotos feitas dentro da casa da atriz com o cantor geram reação e pedidos de retirada

28.03.26 18h45

FALTA 1 MÊS!

Quais músicas vão tocar no show do Guns N’ Roses em Belém? Confira a setlist

Apresentação no Mangueirão será no dia 25 de abril de 2026 e deve reunir grandes sucessos da banda

25.03.26 20h20

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda