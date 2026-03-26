Após 24 anos, espetáculo ‘Cartola e Cavaquinho’ retorna aos palcos em Belém

Canções que marcaram a história do samba brasileiro compõem o repertório do espetáculo “Cartola e Cavaquinho”, que será apresentado em Belém nesta quinta-feira (26), às 20h, no Teatro Margarida Schivasappa, como parte da programação de aniversário de 39 anos do espaço. No palco, o show reúne os cantores Andréa Pinheiro, Olivar Barreto, Marianne Lima e Hélio Rubens, sob a direção musical de Luiz Pardal e Emílio Meninéa. Os ingressos estão à venda pelo site Ingressos Mix.

VEJA MAIS

A montagem, que retorna aos palcos 24 anos após a primeira apresentação, revisita músicas de Cartola (1908 - 1980) e Nelson Cavaquinho (1911- 1986), compositores que permanecem presentes no repertório da música popular brasileira.

Com pouco mais de uma hora de show, o espetáculo traz canções como “Tive Sim”, “Vou Partir”, “Ensaboa’, “Juízo Final” e “Alvorada”.

O show reúne os cantores Andréa Pinheiro, Olivar Barreto, Marianne Lima e Hélio Rubens (Divulgação)

Segundo Luiz Pardal, parte dos arranjos das canções foi reformulada para a nova apresentação, com a criação de novas introduções e adaptações musicais, sem perder a ligação com as versões originais.

“O principal desafio é pela qualidade musical do repertório. A gente precisa ensaiar bastante para dar conta dos arranjos e fazer com o máximo de precisão possível”, afirma. Para ele, o trabalho busca respeitar a dimensão artística dos compositores. “São dois grandes nomes e a gente precisa estar à altura dessa obra”, completa o diretor musical.

Elenco compartilha relação com o repertório

No palco, os intérpretes se alternam em solos e momentos coletivos. O cantor Olivar Barreto, que desenvolve trabalhos voltados à música popular brasileira, destaca a relação pessoal com o repertório. “Cartola e Nelson Cavaquinho estão no meu coração, assim como vários outros compositores”, afirma.

O contato com essas músicas começou ainda na infância do artista. Olivar relata que conheceu parte das canções em casa, em rodas musicais familiares, o que contribuiu para uma conexão afetiva com o repertório. “É um repertório que me toca profundamente. Tem muito de afeto nisso, é coisa do sentimento mesmo”, diz.

A base instrumental do show reúne músicos que acompanham os intérpretes ao longo da apresentação. (Divulgação)

Para o cantor, a força das composições está na forma como dialogam com o público. “O que as mantém atuais é justamente essa forma de criação, feita com originalidade e verdade, refletindo o que os artistas viviam na época. Por isso, essas obras continuam fortes e seguem atravessando o tempo”, disse.

Relação com o samba desde a formação musical

Com mais de 30 anos de carreira, Andréa Pinheiro destaca a relação de longa data com o samba e com esse tipo de repertório. A cantora explica que esse contato influenciou diretamente sua trajetória artística. “Tenho muita intimidade com esse repertório e com esses compositores”, diz.

A artista ainda ressalta a admiração por Cartola. “Tenho um carinho especial por ele, é uma referência muito forte dentro do samba”, completa.

A base instrumental do show reúne músicos que acompanham os intérpretes ao longo da apresentação. Participam Cardoso, no violão de seis cordas; Maurinho, no violão de sete cordas; Marcos Puff, no clarinete; e Luiz Pardal, que também atua no bandolim e piano.

Na percussão, responsável pela condução rítmica do samba e do choro, estão Emílio Meninéa, Muka de Souza e Bruno Mendes.

Homenagens de aniversário

O espetáculo também inclui homenagens a nomes da cultura paraense. Durante a apresentação, serão lembrados Gilson Rodrigues, diretor e produtor musical; Roberto Pinto (Ropi), chargista, violonista e compositor; Jaime Bibas, arquiteto e artista plástico; e Biratan Porto, jornalista, cartunista e músico, além de ser o autor da caricatura que ilustra a identidade visual do espetáculo.

Serviço:

Show ‘Cartola e Cavaquinho’

Data: Quinta-feira, 26 de março;

Hora: 20h;

Local: Teatro Margarida Schivasappa – na Fundação Cultural do Pará - Av. Gentil Bittencourt, 650 - Batista Campos;

Ingressos à R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia);

Ingressos online: https://ingressomix.com.