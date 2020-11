Quarenta anos sem Cartola: 'As rosas não falam' e 'O mundo é um moinho' são as mais gravadas

Cartola nos deixou há 40 anos, no dia 30 de novembro de 1980. Cantor, compositor, poeta e violonista, ele nasceu no Rio de Janeiro como Angenor de Oliveira. Ganhou o apelido na juventude por usar um chapéu-coco e foi um dos fundadores da escola de samba Estação Primeira de Mangueira.

Em homenagem ao artista, que faz parte da história do samba, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) fez um levantamento sobre as suas obras musicais. “As rosas não falam” e “O mundo é um moinho” se destacam no estudo como as primeiras músicas do ranking das mais gravadas até hoje e das mais tocadas nos últimos cinco anos nos principais segmentos de execução pública.

Entre os intérpretes que mais escolheram as suas canções para gravar, a liderança do ranking ficou com o cantor e compositor Elton Medeiros, que faleceu no ano passado. Logo em seguida, a lista conta com nomes como Ney Matogrosso, Nelson Sargento e Teresa Cristina.

Cartola tem 149 canções e 109 gravações cadastradas no banco de dados do Ecad. Nos últimos cinco anos, mais de 80% dos rendimentos em direitos autorais pela execução pública de música destinados a ele foram referentes aos segmentos de Música ao Vivo, Show e TV.

Seus herdeiros continuam recebendo os direitos autorais pela execução pública de suas músicas. Esse pagamento é assegurado por 70 anos após a morte do autor (ou do último autor, em caso de parcerias), conforme determina a lei do direito autoral (9.610/98).

Ranking das músicas de autoria de Cartola mais tocadas nos últimos cinco anos

1 - As rosas não falam - Cartola

2 - O mundo é um moinho - Cartola

3 - O sol nascerá - Elton Medeiros/Cartola

4 - Alvorada - Hermínio Bello de Carvalho/Cartola/Carlos Cachaça

5 - Tive sim - Cartola

6 - Corra e olhe o céu - Dalmo Castello/Cartola

7 - Sala de recepção - Cartola

8 - Acontece - Cartola

9 - Ao amanhecer - Cartola

10 - Disfarça e chora - Dalmo Castello/Cartola

11 - Peito vazio - Elton Medeiros/Cartola

12 - Minha - Cartola

13 - Cordas de aço - Cartola

14 - Amor proibido - Cartola

15 - Sim... - Cartola/Oswaldo Martins

16 - Preciso me encontrar - Cartola

17 - Ensaboa - Cartola

18 - Não quero mais amar a ninguém - Cartola/Carlos Cachaça/Zé da Zilda

19 - Autonomia - Cartola

20 - Chega de demanda - Cartola

Músicas de Cartola mais gravada por outros intérpretes

1 - As rosas não falam

2 - O mundo é um moinho

3 - Acontece

4 - O sol nascerá

5 - Alvorada

6 - Cordas de aço

7 - Tive sim

8 - Corra e olhe o céu

9 - Peito vazio

10 - Disfarça e chora

11 - Autonomia

12 - Sim...

13 - Amor proibido

14 - Não quero mais amar a ninguém

15 - Sala de recepção

16 - Divina dama

17 - Ensaboa

18 - Basta de clamares inocência

19 - Ciência e arte

20 - Quem me vê sorrindo

Intérpretes que mais gravaram músicas de Cartola

1 - Elton Medeiros

2 - Ney Matogrosso

3 - Nelson Sargento

4 - Teresa Cristina

5 - Márcia

6 - Beth Carvalho

7 - Leny Andrade

8 - Eveline

9 - Paulo Malaguti

10 - Rita Peixoto

11 - Soraya Ravenle

12 - Rose Maia

13 - Gilson Peranzzetta

14 - Alcione

15 - Paulinho da Viola

16 - Muri Costa

17 - Zeca Pagodinho

18 - Álvaro Fernando

19 - Nelson Gonçalves

20 - Vanessa Falabella