Cantora gospel Amanda Wanessa tem retomado a consciência aos poucos

Há 21 dias a cantora gospel Amanda Wanessa está internada na UTI humanizada (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Português, no Centro de Recife, após ter sofrido um grave acidente de carro em Rio Formoso (PE), no último dia 4 de janeiro deste ano.

As pequenas melhoras no quadro de saúde da artista são vistas como um milagre pelo produtor musical e tecladista Denilson Santos, cunhado da cantora. Ele tranquilizou os fãs e disse que Amanda já abriu os olhos, mexe o pescoço e abre a boca.

"A Amanda está na UTI humanizada, esperando a avaliação médica para descer para o quarto. Ela está só com os olhos abertos, ainda sob efeito de remédios. Mas entre quarta e quinta ela pode ir para o quarto. Segundo os médicos, ela deve retomar a consciência aos pouquinhos. É um processo lento. Foi um milagre”, afirmou.

Denilson informou que apenas seu irmão, o produtor musical Dobson Santos, que é marido da cantora, pode visitá-la na UTI, por conta das restrições da pandemia do novo coronavírus.

"Vou todo dia com ele ao hospital. Ele [Dobson] entra na UTI e conversa com ela, fala da filha (Mel Mendes, de seis anos), do pai dela, de todos. Mel está bem, às vezes pergunta sobre Amanda e dizemos que a mamãe está tomando remédio para ir para casa. Muita gente está orando por ela, tanto no meio evangélico quanto os fãs e admiradores. Nem sabíamos que Amanda era tão querida", disse.