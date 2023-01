Apontada como participante do 'BBB 23', Paula Fernandes posta montagem e seguidores comentam

Com estreia marcada para a próxima segunda-feira (16), o fãs do "Big Brother Brasil 23" já estão com grandes expectativas para conhecerem os novos participantes do reality. Como as últimas edições, o elenco terá anônimos no grupo "pipoca" e famosos no "camarote".

Alguns nomes já começaram a ser especulados como participantes, e a cantora Paula Fernandes é uma dessas. Na última segunda-feira (9), uma atitude da cantora contribuiu ainda mais para as suspeitas do público. Em uma montagem, a sertaneja aparece de biquíni em um fundo que ela diz ser o Vale de Isère, na França.

Logo, os seguidores acharam estranho a forma que a imagem era semelhante com outra que ela já havia publicado no ano passado, durante férias na Espanha, e comprovaram que era, de fato, uma montagem.

Nos comentários da publicação muitos comentaram sobre. "Se havia alguma dúvida se ela ia pro BBB, a dúvida acabou com essa postagem", disse um seguidor; "A gente já sabe que essa foto não é real. A original é numa lancha", apontou outro.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)