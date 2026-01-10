Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Ao NYT, Wagner Moura fala sobre 'O Agente Secreto', Bolsonaro e dizer 'não' a Hollywood

A publicação considerou o brasileiro como um dos principais atores da temporada de premiações

Estadão Conteúdo
fonte

Wagner Moura está entre um dos favoritos ao prêmio do Golden Globe e indicação aoOscar (Divulgação)

Wagner Moura falou sobre o filme O Agente Secreto, o Globo de Ouro, a temporada de premiações, suas visões sobre o cinema e sobre a política brasileira em entrevista publicada neste sábado, 10, no jornal norte-americano The New York Times.

A publicação considerou o brasileiro como um dos principais atores da temporada de premiações. "Especialistas acreditam que Moura vai faturar sua primeira indicação ao Oscar", escreve o jornal, o que o coloca ao lado de nomes como Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet e Michael B. Jordan.

Wagner Moura e a temporada de premiações

"Essa coisa de campanha é intensa", disse o brasileiro, que pode ser premiado como melhor ator em filme de drama no Globo de Ouro neste domingo, 11. Ele já foi indicado ao mesmo prêmio (em outra categoria) quando viveu Pablo Escobar na série Narcos, da Netflix.

Moura afirmou ter recusado alguns papéis em Hollywood após a repercussão da produção, em 2016, mas não revelou nomes. "Talvez seja um tipo de coisa anticolonialista. Eu nunca fiz nada por dinheiro ou porque era uma grande coisa de Hollywood que todo mundo vai assistir. E especialmente depois de Narcos, eu não quero fazer nada que vá estereotipar latinos", explicou.

Segundo ele, a reação causou surpresa em seus empresários: "Eles diziam: Ah, você é um ator brasileiro, deveria estar feliz com aquela oferta. E tinha uma parte de mim que sentia um tipo de prazer em dizer: Eu não vou fazer isso".

"Eu quero fazer os mesmos personagens que atores brancos americanos da minha idade estão fazendo. Quero interpretar personagens chamados Michael que falam da forma como eu falo", prosseguiu.

Wagner Moura ainda atribuiu sua firmeza neste quesito a seu pai, que foi sargento da Aeronáutica. "Não quero me vender como uma bússola moral, mas eu me mantenho sobre quem eu sou e as coisas que acredito serem certas. É uma coisa que soa meio arrogante em se dizer, mas vou falar de qualquer jeito. Eu tenho quase 50 anos, então f***-se."

Wagner Moura critica Trump e Bolsonaro

Em outro momento da conversa, Wagner Moura falou sobre a situação política do Brasil e fez uma comparação envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O ator vê semelhanças na reação dos políticos quando foram derrotados em eleições presidenciais e instigaram seus apoiadores a se manifestar de forma violenta. Mas, para ele, a principal diferença está na forma como as instituições dos países lidaram com a questão.

"Foi fascinante a forma com a qual o Brasil foi super rápido em mandar as pessoas para a cadeia, encontrar os financiadores, e cassar os direitos políticos de Bolsonaro. As instituições no Brasil são mais fortes que as dos Estados Unidos? Eu acho que não. Mas na minha opinião isso aconteceu porque os brasileiros sabem o que é uma ditadura", opinou.

Moura ainda fez críticas ao grupo político de Bolsonaro: "Quando eles dizem que os artistas são uma elite intelectual que está contra o povo, as pessoas compram isso. É como o antigo manual do fascismo, onde eles atacam a imprensa, os artistas, as universidades, coisas assim. E foi muito efetivo. Uma parte da sociedade brasileira olha para a gente como se fôssemos comunistas".

"Todos eles vão embora, é apenas uma onda. Bolsonaro agora está na cadeia, então nos livros de história ele será o fascista eleito pelos brasileiros que tentou um golpe de Estado. Enquanto isso, Caetano Veloso sempre será Caetano Veloso", prosseguiu.

O Agente Secreto

O brasileiro ainda destacou o filme O Agente Secreto como um lembrete dos problemas que o Brasil viveu durante a ditadura militar (1964-1985). "Nós vendemos um milhão de ingressos, é um grande sucesso. E eu amo o fato de que o filme foi lançado no Brasil em um momento em que finalmente estamos ficando quites com a nossa memória."

O The New York Times ainda destacou o fato de Wagner Moura ter se tornado famoso no Brasil num primeiro momento atuando em novelas e posteriormente como protagonista do filme Tropa de Elite. "Na conversa, ele estava animado e opinativo, com um senso de humor irreverente, seu rosto de garoto e seus cabelos grisalhos e uma voz tão profunda e ressonante que soava como um efeito especial", descreveu a publicação.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Wagner Moura

The New York Times

O Agente Secreto
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CASA CHEIA

Anitta leva os Ensaios ao Mangueirão, celebra público de Belém e promete retornar à cidade

Projeto de pré-Carnaval foi realizado pela primeira vez na Região Norte e teve temática inspirada no 'Cosmos'

10.01.26 23h33

ENDOIDA

Gaby Amarantos é a última atração convidada dos Ensaios da Anitta em Belém

Além de Gaby, Viviane Batidão e MC Danny também subiram ao palco do Mangueirão

10.01.26 22h32

TREME O MANGUEIRÃO

Viviane Batidão sobe ao palco dos Ensaios da Anitta e canta o hit 'Só Pra Tu'

A participação da artista paraense era uma das mais aguardadas da noite

10.01.26 21h42

Ê FARAÓ

Anitta transforma Ensaios em micareta com set de clássicos do Carnaval

A artista trouxe pela primeira vez o show de pré-Carnaval para o Norte do país

10.01.26 21h09

MAIS LIDAS EM CULTURA

CASA CHEIA

Anitta leva os Ensaios ao Mangueirão, celebra público de Belém e promete retornar à cidade

Projeto de pré-Carnaval foi realizado pela primeira vez na Região Norte e teve temática inspirada no 'Cosmos'

10.01.26 23h33

ENSAIOS DA ANITTA

'Anitters' apostam em prata, brilho e signos para os Ensaios da Anitta em Belém

Fãs capricharam nos looks com a proposta "Cosmos", tema do show em 2026

10.01.26 20h21

FIM DOS TEMPOS?

Andressa Urach anuncia gravação de conteúdo adulto com o próprio filho, Arthur Urach

Subcelebridade chocou a web com a nova parceria e causou polêmica com internautas sobre

02.01.26 11h07

ENDOIDA

Gaby Amarantos é a última atração convidada dos Ensaios da Anitta em Belém

Além de Gaby, Viviane Batidão e MC Danny também subiram ao palco do Mangueirão

10.01.26 22h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda