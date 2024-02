Anya Taylor-Joy cobre seios com as mãos e chama a atenção com cintura finíssima

Anya Taylor-Joy, 27, divulgou fotos cobrindo os seios com as mãos e chamando a atenção com cintura finíssima no Instagram. A atriz compartilhou uma foto de topless e mostrou a cintura super fina com um corset, tipo de vestimenta utilizada pelas mulheres para finar a cintura.

A produção era para o look do evento de lançamento de "Duna: Parte 2". Na legenda, Anya agradeceu a grife responsável pelo vestido. Em outra foto Anya aparece ao lado do diretor Denis Villeneuve.