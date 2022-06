Antônia Fontenelle faz ‘ameaça’ polêmica a famosa que teria dado o filho após esconder gravidez

Em um vídeo publicado no Youtube, nesta quinta-feira (23), a youtuber e atriz Antônia Fontenelle "ameaçou" uma famosa de expor sua identidade. A artista revoltou-se porque essa pessoa teria escondido a gravidez toda e, assim que a criança nasceu, ela teria dado a criança para adoção.

A apresentadora usou um vídeo de Leo Dias, que estava participando do "The Noite" com Danilo Gentili, em que o colunista conta que sabe de algo envolvendo uma jovem atriz que teria cometido algo tão absurdo, mas ele teve que ficar calado.

“Trata-se de uma atriz da Globo, ela tem 21 anos de idade. Essa menina de 21 anos engravidou, escondeu a gravidez, inclusive trabalhou durante a gravidez, pariu o filho dela. Segundo as informações que ele [Leo Dias] tem, pediu que o hospital apagasse a entrada dela no hospital e pediu que nem queria ver o filho”, disse a apresentadora.

Antônia ainda revelou que o jornalista entrou em contato com a família da artista, para saber mais informações, mas a atriz teria dito que cometeria suicídio caso a informação vazasse para o público. A jovem ainda teria dito que o bebê teria sido fruto de um estupro.

“Na hora de pegar uma criança, parir e jogar no mundo, que não sabe nem o que vai acontecer, Não tem religião certa, aí pode. É isso mesmo?”, começou Fontenelle. "Não ouse me ligar chorando! Eu não vou dar seu nome porque eu não tenho esse direito, mas não ouse me ligar chorando, porque eu posso perder a paciência e dar seu nome”, finalizou a artista e youtuber, visivelmente alterada e aos gritos.