Antônia Fontenelle insiste em discurso xenofóbico mesmo após inquérito: ‘Covardia’

Antônia Fontenelle se pronunciou após abertura de inquérito, pela Polícia Civil da Paraíba, que vai apurar se houve crime de xenofobia em fala da socialite. Ao comentar o caso do agressor DJ Ivis, que é paraibano, a influencer disparou: “Esses ‘paraíbas’ fazem um pouquinho de sucesso e acham que podem tudo”. O comentário não agradou nordestinos, entre elas, a paraibana Juliette Freire, campeã do “BBB 21”. As informações são d’O Dia.

Em seu canal no Youtube, ela declarou: "Eu não cometi crime nenhum. Isso está mais que óbvio. É uma covardia o que estão fazendo comigo desde que eu usei a palavra 'paraíba' para o DJ Ivis, agressor de mulher. Isso, graças à campeã do 'BBB'".

"Eu acho que o delegado [Pedro Ivo, responsável pela abertura do inquérito] não conhece a minha história. Eu sou nordestina como você. Mas eu não faço barulho no nordeste. Faço barulho no Brasil inteiro. Sou respeitada no Rio de Janeiro. Políticos entram na minha casa pedindo voto. E não estou falando de vereador não, hein? O senhor, que estudou pra isso, deveria saber o significado da palavra 'xenofobia'. Se o jogador Hulk Paraíba pode ser chamado de Paraíba e o DJ paraibano não pode ser chamado de 'paraíba'. O Hulk não tem o nome 'Paraíba' na certidão de nascimento", acrescentou.

A influencer segue seu discurso: "Eu acordei sendo chamada de put*, vadi*... Eu faço o que? Processo o estado inteiro? Vocês querem que eu me ajoelhe e peça perdão por algo que eu não fiz? Quando eu estou errada, eu vou lá e faço. Já fiz casamento errado, namoro errado e vim aqui falar. Mas não venham tentar fazer política com o meu nome que eu não vou permitir. Minha faculdade foram as ruas do Rio de Janeiro. E não foi rodando bolsinha não. Pra me apontar o dedo vai ter que ter um currículo ilibado. Não sabe o que é? Dá um Google. Vocês não estão falando de uma lourinha nutella, não. Tá falando com uma nordestina raiz. Não vou pedir perdão de um crime que não cometi. Não esperem isso de mim".