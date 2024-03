Ano bissexto: Conheça os famosos que comemoram o aniversário no dia 29 de fevereiro

O dia 29 de fevereiro é uma data curiosa por só existir no chamado ano bissexto. Quem nasce neste dia, só tem a oportunidade de comemorar o aniversário na “data certa” de 4 em 4 anos, sendo muitas vezes obrigado a adotar o dia 28 de fevereiro como uma nova data nos outros anos.

A chance nascer nesta data é de 1 em 1.461, o que dificulta a probabilidade de conhecer pessoas que comemoram o aniversário neste dia raro.

Confira abaixo uma lista com nomes de pessoas famosas que nasceram no dia 29 de fevereiro e poderão comemorar seu aniversário adequadamente hoje.

Jessie T. Usher - 32 anos

Legenda (Foto: Divulgação Prime Video)

O ator norte americano ficou muito conhecido por interpretar o personagem Trem-Bala, na série The boys e Gen-V. Natural da cidade de Maryland, nos Estados Unidos, ele também já fez participações em outras séries e em filmes como Sorria (2022), Tales of the walking dead (2023) e Shaft (2020).

Ken Foree - 76 anos

Legenda (Foto: Reprodução internet/Instagram)

Lembrado por ter interpretado o protagonista Peter, no filme Dawn of the Dead (1978), o ator de 76 anos já trabalhou em muitas séries de TV e filmes de diversos gêneros. Ele também é conhecido por ser Roger Rockmore, no seriado Kenan & Kel, da Nickelodeon.

Jah Rule - 48 anos

Legenda (Foto: Reprodução Instagram)

O rapper Jah Rule, que fez grande sucesso nos anos 2000, também faz aniversário no dia 29 de fevereiro. Entre os seus maiores hits estão a música Wonderful, Mesmerize e Always on time. O norte-americano tem participações em filmes, como Velozes e furiosos (2001) e Todo mundo em pânico 3 (2003).

Reilly Dolman - 36 anos

Legenda (Foto: Reprodução Instagram)

O ator Reilly Dolman teve participações marcantes em séries como Charmed — nova geração, Travelers, Rush e Supernatural. Ele é natural do Canadá

Com participações em Charmed — nova geração, Travelers, Rush e Supernatural, o canadense nasceu em 1888 e está fazendo 36 anos.

Flávio R. Tambellini - 72 anos

Legenda (Foto: Reprodução Instagram)

Flávio é produtor, diretor, roteirista e ator brasileiro. Natural de São Paulo, ele já trabalhou em grandes filmes nacionais, entre eles: Carandiru (2003), Orfeu (1999), Cazuza — o tempo não para (2004) e Eu tu eles (2000). Recentemente ele dirigiu o longa A Glória e a graça (2017).