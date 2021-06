Anitta mostra marquinha impecável e web despeja elogios

Nessa terça-feira (29), Anitta usou eu perfil no Instagram para compartilhar um clique feito em viagem à República Dominicana. A musa de Honório Gurgel ostentou o corpão em um biquíni mínimo, jogando a temperatura da web lá pra cima. Ostentando um olhar fatal, a glam girl recebeu centenas de elogios sem sequer precisar da ajuda de legenda.

“Uau, essa mulher sabe ser um espetáculo em nossas vidas, sou apaixonada demais”, disse uma fã. “Amor da minha vida todinha”, declarou outra admiradora. "Gostosaaaa!", disparou um terceiro seguidor.

No último dia 28, dedicado ao Orgulho LGBTQIA+, Anitta veio a público pedir por mais respeito a esse segmento e falou sobre sua bissexualidade; “Muito sofrimento que atinge, inclusive, as famílias. Contribua como você puder para que nós estejamos em cargos de liderança, poder, com empregos dignos, segurança e bem-estar. Faça com que a sociedade seja melhor. Isso só depende de nós. Eu tenho orgulho de ser uma mulher bissexual”, declarou.