Anitta é indicada ao Grammy Awards; conheça a categoria e os concorrentes

A cantora Anitta não para de ganhar projeção na carreira internacional. Nesta terça (15), o Grammy Awards, principal premiação da música mundial, divulgou a lista dos indicados e a brasileira está presente na categoria Artista Revelação.

VEJA MAIS

Anitta concorre ao prêmio ao lado de Molly Tuttle, Muni Long, Domi & JD Beck, Latto, Omar Apollo, Måneskin, Molly Tuttle, Samara Joy, Tobe Nwigwe e Wet Leg.

A música "Envolver", que foi um fenômeno mundial, fez com que a carioca virasse um sucesso do pop no último ano.

A artista esteve em muitas apostas como indicação na categoria Artista Revelação, este ano. Forbes e Billboard colocaram a brasileira nessas previsões.