Anitta faz mala para reality show, ‘Ilhados com Beats’ e avisa: 'Vou levar camisinha e lubrificante'

Os nomes dos nove participantes do Ilhados com Beats, reality show da cantora Anitta, foram divulgados nesta semana. O programa começará ser gravado a partir desta sexta-feira (12), em Angra dos Reis e transmitido através do Instagram, com data prevista para 17 de fevereiro. A própria idealizadora do reality será uma das participantes do entreterimento e promete que vai ter muita pegação, curtição e nada de tretas.

Na madrugada de hoje, Anitta apareceu em suas redes sociais, deixando a casa, localizada no Rio de Janeiro novamente e dando pistas do seu possível destino, o confinamento de "Ilhados". Ela apareceu, nos stories do Instagram, arrumando a mala para a viagem. Anitta disse que só iria levar biquínis e que, apesar de ser idealizadora do programa, não pretende ficar de fora do clima dos flertes.

"Vou passar o dia de biquíni e roupão. Fez frio é top, fez calor é topless. Regra na ilha", afirmou ela, aos risos.

A funkeira ainda repostou uma cena icônica de seu documentário para a Netflix, "Anitta: Made in Honório", listando um "arsenal" do sexo e brincando: "Eu fazendo a mala para essa ilha".

"Vou levar vibrador, levar camisinha, vai que a gente transa. Levar o quê? o lubrificante, vai que a gente dá o c*", dizia, no trecho do vídeo.

Anitta revelou aos seguidores que não está sabendo muito sobre as regras do jogo, adiantando apenas que celulares não serão permitidos durante o confinamento. "Acabei de ter a última reunião sobre o reality da ilha e estou muito mais nervosa do que antes porque não sei de nada do que vai acontecer. Só sei uma coisa, que eu vou ficar sem meu celular. Sem saber o que vocês estão falando! Não sei nem a dinâmica. Só vão falar depois que eu ficar sem celular. Estou ficando louca. A ideia foi minha de eu não saber de nada, mas quando acabou a reunião fiquei muito nervosa", disse.