Anitta divulga elenco de reality 'Ilhados com Beats'

Anitta anunciou os nove participantes do Ilhados com Beats, reality que gravará a partir desta sexta-feira (12), em Angra dos Reis e que será transmitido através do Instagram, com data prevista para 17 de fevereiro.

Cada um deles recebeu uma mala de viagem e compartilharam nos perfis que foram escolhidos a dedo pela artista para participar. Além de Anitta, teremos: Lipe Ribeiro, Gabi Lopes, Felipe Roque, D Fideliz, Sarah Fonseca, Duh Marinho, Bravin, Nicole Bahls e Paulo Passini.

A grande novidade é que além de todos os confirmados, a própria Anitta também será uma das participantes do reality e ela afirma que vai ter muita pegação e curtição, nada de tretas.

“Eu vou estar lá como todos os outros! Vou até entregar meu telefone. Só que entendam: foi uma coisa pensada de última hora para entreter a galera com coisas leves. Não vai ter disputa, voto, treta… Vai ter pegação, curtição! Ninguém vai ter carnaval, né? A ideia é trazer uma energia boa de carnaval”, revelou a cantora.

A cantora quer aproveitar o momento do carnaval, cancelado por conta da pandemia, para curtir com as pessoas que ela gosta e entreter o público. A live de domingo, do Bloco da Anitta, será gravada diretamente da ilha de Beats.

Tamy Contro, mulher de Projota, mandou uma mensagem para Anitta para pedir uma vaga no reality show que ela prepara. A influencer, que tem acompanhado o confinamento do marido no BBB 21, disse que gostaria de participar de um reality. Pelo jeito, o pedido não foi aceito.