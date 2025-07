Anitta explica sumiço das redes sociais e nega problemas de saúde: 'Tô ótima'

A cantora Anitta quebrou o silêncio nesta quarta-feira (9) ao explicar, em uma live nas redes sociais, o motivo de seu afastamento da internet. A artista também comentou sobre as especulações envolvendo mudanças em sua aparência e garantiu estar bem.

Segundo Anitta, o afastamento foi intencional. Ela planejava retornar apenas quando estivesse pronta para divulgar um novo projeto visual. “Depois do meu aniversário [30 de março], eu ia sumir das redes e aparecer só para trabalhos e publicidade. Estou desenvolvendo um projeto com estética bem planejada, como fizemos com o Funk Generation”, contou.

Rumores e retorno antecipado

Com a ausência prolongada, surgiram boatos de que Anitta estaria com problemas de saúde ou "desfigurada" por supostas cirurgias. A cantora afirmou que decidiu voltar antes do previsto para encerrar os rumores.

“Comecei a receber muitas mensagens de pessoas achando que eu tava na cova, com o pé na cova. Decidi aparecer para não ficar essa tensão no ar”, disse.

Procedimentos estéticos e privacidade

Anitta reconheceu que realiza procedimentos estéticos com frequência, mas destacou que não sente obrigação de expor tudo:

“Eu sempre faço procedimentos na minha cara. A última vez que tive uma grande repercussão acho que foi no [Domingão do] Faustão, há muitos anos. E, desde então, não deixei de fazer plástica. Sempre fiz. Mas não acho que é uma coisa que tenho que ficar postando o tempo todo. As outras vezes fiz, ninguém nem descobriu, ninguém nem percebeu, nem se falou sobre isso. Tá tudo certo.”

Pressão, influência e saúde mental

A cantora também abordou as críticas sobre sua influência em jovens e mulheres, e os julgamentos sobre sua aparência. Ela alertou sobre os impactos emocionais que esse tipo de cobrança pode causar.

“Se eu tivesse com um problema psicológico grave, triste, sério... Seria ainda mais triste e mais horrível pra minha vida, né? Para vida de qualquer pessoa que esteja com um problema, né? Ver todo mundo falando disso como se fosse uma... Dessa forma, né? Poderia ficar muito ruim, verdadeiramente, para mim. Aí sim poderia virar algo bem ruim para o psicológico, né?”, ressaltou.

Fama e ataques

Anitta fez uma crítica à normalização dos ataques a figuras públicas. “As pessoas têm muito esse costume, né? Fazem isso com muitas pessoas sobre a perspectiva de que a pessoa que escolheu ser famosa tá aí pra isso. Então, se a pessoa que escolheu ser famosa tá tudo bem acabar com o psicológico dela até ela ficar doida”, afirmou.

Tranquiliza os fãs

Ao final da live, a artista tranquilizou os fãs: “Eu tô ótima, tá tudo bem comigo."

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)