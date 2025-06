Anitta desaparece das redes sociais e preocupa fãs

Anitta está há mais de um mês afastada das redes sociais, e o sumiço tem deixado seus fãs bastante preocupados. Até o momento, a cantora tem aparecido apenas em conteúdos previamente agendados por sua equipe, sem publicar nada novo por conta própria.

Os "Anitters" — como são conhecidos os fãs da artista — perceberam que a "Girl From Rio" está há 43 dias sem surgir nos Stories do Instagram, 12 dias sem postar no feed ou no TikTok, e 11 dias sem qualquer atividade no X (antigo Twitter).

“Já são mais de 30 dias sem qualquer foto ou vídeo atual publicado diretamente por ela. E nós, dependentes da Anitta? Só resta nos acostumar com o sumiço”, desabafou um fã nas redes.

Desde 2022, Anitta realiza atendimentos com Max Tóvar, que se apresenta como astróloga, astro-psicóloga e xamã. A cantora, inclusive, participou de um retiro espiritual em Minas Gerais no fim de março, o que pode estar relacionado ao afastamento atual das redes sociais.