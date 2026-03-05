Anita Harley: documentário sobre herdeira das Pernambucanas vira febre no streaming; conheça

O documentário O Testamento: O Segredo de Anita Harley, que estreou no Globoplay no último dia 23 de fevereiro, já se tornou um fenômeno do streaming. O programa ocupa o primeiro lugar no top 10 das atrações mais assistidas da plataforma, superando o BBB 26 e Três Graças.

Ela achou que seu livro fosse virar chacota. Agora, 'Rivalidade Ardente' domina discussões Os cinco episódios, produzidos pelo núcleo de documentários dos estúdios Globo, acompanham a história de Anita Harley e o imbróglio envolvendo sua curatela. Sua fortuna é avaliada atualmente em cerca de R$ 2 bilhões.

Quem é Anita Harley e qual a sua história?

Herdeira e principal acionista das Casas Pernambucanas, rede de varejo das mais tradicionais do País, Anita levava uma vida de luxo - mas sempre prezando por manter sua intimidade longe dos holofotes - morando em um hotel 5 estrelas no centro de São Paulo enquanto comandava a varejista com pulso firme.

Tudo se transformou a partir de 2016, quando ela sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) que a deixou em coma, estado em que permanece até hoje, em um hospital da capital paulista. O quadro de saúde fez com que alguém precisasse assumir sua curatela para tomar as decisões envolvendo os negócios e as finanças. A partir deste ponto, a história ganha duas versões.

De um lado está Cristine Rodrigues, considerada secretária de confiança de Anita e designada pela própria bilionária, em documento assinado em vida, a responsável por seus cuidados. Do outro está Sônia Soares, a Suzuki. Descrita inicialmente como funcionária de Anita, uma espécie de "dama de companhia" que residia com a herdeira no hotel e, mais tarde, em sua mansão no bairro da Aclimação, na região central de São Paulo, ela contesta a curatela de Cristine e afirma ser a esposa de Anita.

O imóvel, avaliado em R$ 50 milhões, é parte da batalha judicial.

O documentário dirigido por Camila Appel não só apresenta esta história como abre espaço para que os envolvidos detalhem suas versões. Além de Cristine e Suzuki e seus advogados, há depoimentos de amigas e familiares de Anita, incluindo duas de suas primas e uma irmã, e de Artur Miceli, filho biológico de Suzuki e reconhecido pela Justiça como filho socioafetivo de Harley.

"No primeiro, conhecemos a história de Anita e de sua secretária Cristine. No segundo, a de Suzuki, apontada como dama de companhia da empresária. No terceiro, Artur, filho de Suzuki. No quarto, Daniel Silvestri, advogado de Suzuki que chegou à presidência das Pernambucanas. No quinto, mostramos como está a situação no presente e quem são os principais candidatos a herdeiro de Anita", descreve o roteirista Ricardo Calil, em comunicado à imprensa. Os episódios também contam com depoimentos da própria diretora, que elucida o processo para se chegar aos personagens e os desafios de apresentar a história.

Sucesso nas redes

Nas redes sociais, o assunto já domina as conversas e publicações. Muitos que já assistiram se dizem impressionados com o tamanho da mansão em que hoje vive Suzuki, e afirmam ter dúvidas sobre em quem acreditar.