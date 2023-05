Angélica conta que deu vibrador de presente para mãe de 79 anos: 'Ela quem pediu'

Na semana do Dia das Mães, a apresentadora Angélica virou assunto nas redes sociais após dar uma sugestão de presente inusitada para as mães: um vibrador. Em um dos teasers do programa "Conversa Com Bial", que será exibido na noite de hoje (13), a loira conta que presenteou a mãe com um brinquedo sexual.

De acordo com o GShow, Angélica disse ao Bial que a dona Angelina, sua mãe, nunca tinha usado um vibrador na vida, mas ao ver a publicidade, pediu um de presente.

“Ela nem conseguia falar o nome vibrador. Aí eu dei pra ela e expliquei, disse que tinha que colocar pra carregar. Ela disse 'depois eu te conto', eu brinquei e disse 'não me conta não!”, revelou aos risos.

Além de comentar esse episódio, a apresentadora, atriz e cantora relembrou o início de sua trajetória na TV e na música: "Lancei 'Vou de Táxi' aos 14, 15 anos e começou uma loucura. Fazia dois programas na televisão, um show pelo Brasil inteiro. Foi uma avalanche".

Hoje, chegando aos 50 anos, a loira diz que está se redescobrindo na carreira, na vida pessoal e familiar.