Angela Ro Ro diz que masturbação é a solução para os solteiros

Angela Ro Ro mandou um recado bem-humorado para quem não tem ninguém para chamar de 'seu' no momento. Ela usou as redes sociais para o conselho.

"Para quem está com fogo no rabo e quem está que não aguenta de tesão, a vovó selvagem tem um conselho: a solução é a masturbação", disse. Angela está solteira desde julho, quando terminou o namoro com a produtora cultural Verônica Menezes.

Recentemente, Angela contou que teve um sonho erótico e ficou assustada porque era com um homem. "Era até um rapaz bonito, mas, Meu Deus! Estou apavorada", contou.