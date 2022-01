Andressa Urach faz live pedindo ajuda para pagar cartão de crédito

A modelo Andressa Urach usou o Instagram, neste Sábado (8), para pedir ajuda aos fãs para pagar a fatura de seu cartão de crédito. A loira usou a rede social para falar sobre a dificuldade financeira e pedir apoio: “Me ajudem”. As informações são do jornal Metrópoles.

Urach contou que recebeu investimento financeiro do marido, Tiago Costa, para abrir uma loja de biquínis, mas o negócio não vingou.

“Quando eu conheci o Tiago, ele tinha dinheiro, mas ele investiu em mim, para produzir e vender biquínis na minha loja. Quem me acompanha sabe que eu estava há um tempão para lançar uma nova coleção, só que isso foi antes de eu engravidar. Depois, com a gestação, eu surtei, comecei a não gostar do meu corpo”, disse

Doações à igreja

A loira falou, na última terça-feira (4), sobre os carros que doou para a igreja. Andressa disse que se arrependeu de ter feito as doações à época, já que alguns dos veículos eram de luxo.

“Vocês sabem que eu doei todos os meus carros para a igreja? Porsche Cayenne blindado, Land Rover, Hyundai i30 blindado, Renault Fluence… Enfim, foram todos os meus carros”, relatou.

“Me arrependo porque hoje os pastores e bispos estão andando de Porsche Cayenne blindado e eu de Renault Kwid”, completou a modelo.