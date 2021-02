Andressa Urach dubla próprio meme sobre sexo e revela ‘safadezas’ feitas com o marido

Andressa Urach vem provando a cada dia que está vivendo uma nova fase após ter cortado relações com a igreja Universal. Aparentemente mais leve e segura de si, a ex-miss bumbum retomou os antigos trabalhos como modelo e até publicou um vídeo dançando a coreografia da música ‘Amor ou o Litrão’, o que provocou críticas por parte de seus seguidores evangélicos.

Sem se importar com julgamentos alheios, Urach decidiu reproduzir um vídeo, no último final de semana, em que reage às próprias opiniões sobre sexo gravadas em seu canal no Youtube pouco depois de sua conversão. No registro, Andressa aparece caindo em gargalhadas ao lado do esposo, Thiago Lopes, com quem se casou ano passado.

"Dia de aula! #Sexologia", escreveu ela na legenda da dublagem, mostrando com caras e bocas a opinião atual sobre o antigo posicionamento. O vídeo original já foi deletado, mas virou meme na web.

No áudio original, a modelo recrimina quem assiste filme pornô, o sexo antes do casamento - sobre o qual ela já confessou ter mudado de ideia - e quem se masturba sem o marido. Urach também diz ser contra quem mora junto antes da união, outra situação que ela também revelou já ter vivido.

Em dado momento, ao ouvir o posicionamento dado no passado, quando condenou a relação sexual antes do matrimônio e também a prática da masturbação sem a companhia de um cônjuge, as caras e bocas de Andressa e Thiago “entregam” a mudança radical e ambos caem na risada diante da câmera.