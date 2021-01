Andressa Urach posta vídeo rebolando e é críticada por evangélicos: ‘No desespero grita por Deus'

Andressa Urach foi influenciada pela moda de fazer a coreografia da música ‘Amor ou o Litrão’, no aplicativo Tik Tok. A perfomance foi compartilhada pela influencer na última quarta-feira (27), em suas redes sociais. O que Urach não esperava era que um registro divertido fosse dar espaço para críticas de seus seguidores evangélicos.

A maioria dos seguidores se mostraram descontentes principalmente com a mudança visual pela quala a modelo tem passado desde que deixou de frequentar a Igreja Universal. "Que decepção, hein? Você não está mais com aquele brilho no olhar como antes. Desculpe!", disse uma. "Na hora do desespero grita por Deus", escreveu outra.

Mas também houve quem defendesse Urach das críticas: "Meu Deus, quanto julgamento. Quando julgamos alguém, falamos mais sobre nós do que sobre o outro. Livre arbítrio. Cada um segue seu caminho".

Nos comentários da própria publicação, Andressa esclareceu que sempre gostou de dançar e disse não se importar com críticas e opiniões alheias.

"Eu amo dançar! Comecei minha carreira como dançarina do Latino. Sou uma pessoa feliz, amo rir alto, brincar e zoar as pessoas. Visto-me como eu quero e continuo amando Jesus! Obs: Não deixe a amargura das pessoas te contaminar. Nunca liguei para o que as pessoas falam! Imagina agora”, escreveu.