Andressa Urach diz que aceitaria participar do reality da Anitta

Andressa Urach respondeu uma seguidora em seu Instagram que questionou se ela toparia participar do reality show "Ilhados com Beats", promovido e organizado pela cantora Anitta. Em resposta, a influencer garantiu que aceitaria e adoraria o desafio. "Com certeza eu aceitaria. Eu amaria participar do reality show dela. Tô preparada. E aí, vocês gostariam?". Confira o vídeo:

anitta eu entrego em suas mãos pic.twitter.com/eQAUbymYwV — łคcεяdค (@lacerda) February 10, 2021

Depois da afirmação, os internautas começaram uma campanha para que a cantora convide Urach para a atração, que será transmitida pelo Instagram. As gravações começam neste final de semana e, além de Anitta, outras nove pessoas ficarão isoladas na ilha cumprindo desafios. A estreia está marcada para o dia 17 de fevereiro e a lista de influenciadores confirmados será divulgada nesta semana.