Andrea Bocelli participará de concerto natalino gratuito em SP

A Praça Charles Miller, em São Paulo, vai se transformar em um espetáculo ao ar livre na próxima quinta-feira, 20 de novembro. Nesta data, ocorrerá a primeira edição do Natal Para o Bem - Concerto Sinfônico, com participação do tenor italiano Andrea Bocelli, entre outros artistas.

O evento, previsto para às 15h, é gratuito, mas requer retirada de ingresso no site oficial do projeto. A retirada começou nesta quarta, 12. Os ingressos são nominais e intransferíveis, sendo possível retirar somente um por CPF.

Também é possível fazer uma doação que será revertida para a compra de brinquedos, cestas básicas e kits de higiene para à Cruz Vermelha.

Além do tenor, também vão marcar presença a Orquestra do Theatro São Pedro, a Orquestra e Coral da Escola de Música do Estado de São Paulo Tom Jobim - EMESP, o Coral Infantil do Guri e o Coro Canto Livre Davide Carbone, de Fortaleza. Entre os artistas convidados, estão Simone, Paula Lima, Tony Gordon, Ivan Lins e Valentina Lassi.

Andrea Bocelli no Brasil

Além disso, Andrea Bocelli fará shows nos dias 21 e 22 de novembro de 2025, na Mercado Livre Arena Pacaembu. Os concertos terão a participação especial de Sandy. Os ingressos estão à venda pelo site Eventim.