'Pasárgada', de Dira Paes, ganha duas sessões especiais, durante a COP 30 em Belém

Lançado em setembro de 2024, o filme “Pasárgada”, estreia de Dira Paes na direção de um longa-metragem, ganha duas sessões especiais durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30). As exibições integram a programação cultural paralela à Conferência do Clima e reforçam a presença da arte paraense em um dos maiores eventos ambientais do planeta.

Além de diretora, Dira também é protagonista da obra, que conta a história de Irene, uma ornitóloga solitária que, aos 50 anos, durante seu projeto de pesquisa no meio da floresta, redescobre uma espécie desaparecida, após conhecer Manuel (Humberto Carrão), um jovem guia que fala a língua dos pássaros e traz à tona seus dilemas como mulher, mãe e profissional.

“Dirigir esse filme foi um chamado profundo para pensar a relação entre a mulher, o corpo e a floresta — essa entidade viva que nos ensina a escutar”, disse Dira.

A primeira sessão será na sexta-feira (14), às 15h, no Cine Dira Paes, no histórico Palacete Pinho, na Cidade Velha. Os ingressos são gratuitos e limitados, com reserva disponível pelo Sympla. Já no sábado (15), às 19h, haverá uma sessão especial no Centro Comunitário do Furo do Piriquitaquara, na Ilha do Combu, voltada às comunidades ribeirinhas e tradicionais das ilhas de Belém. O acesso será gratuito, sujeito à lotação do espaço.

Para Dira, passar o filme em Belém durante a COP30 é um retorno simbólico às origens e um gesto político. “Trazer Pasárgada para a Amazônia, nesse momento em que o mundo olha para nós, é afirmar a força do cinema amazônico como instrumento de consciência e transformação”, destaca.

As sessões contam com apoio institucional do Centro Cultural Banco da Amazônia, apoiador do filme e de iniciativas que promovem cultura, sustentabilidade e a valorização da floresta.

O longa O filme ganhou o prêmio de Melhor Desenho de Som no 52º Festival de Cinema de Gramado, e recebeu indicações nas categorias de Melhor Primeira Direção de Longa-Metragem e Melhor Atriz de Longa-Metragem para Dira Paes no Prêmio Grande Otelo.

Pasárgada chega como uma experiência sensorial sobre o silêncio, o som dos pássaros e o olhar feminino diante da natureza. Além de Dira Paes e Humberto Carrão, o elenco ainda reúne Cássia Kis, Peter Ketnath e Ilson Gonçalves.

A obra reflete sua militância histórica pela defesa da Amazônia e sua ligação com temas como o tráfico de animais silvestres e a reconexão do ser humano com a natureza.

A produção conta com a também paraense Eliane Ferreira, à frente da Muiraquitã Filmes, produtora com histórico em grandes festivais como Berlim, Cannes, Rotterdam, EDFA e Jeonju. Além de Imã Filmes e Baderna Filmes, com coprodução da Globo Filmes e distribuição da Bretz Filmes.

Agende-se

Datas: 14 e 15

Hora: 15h e 19h

Locais: Cine Dira Paes – Palacete Pinho, Cidade Velha, Belém e Centro Comunitário do Furo do Piriquitaquara, Ilha do Combu