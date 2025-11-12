Lia Sophia recebe convidados no show Amazônia Plural na Caixa Cultural Belém

O show “Amazônia Plural - Lia Sophia e Convidados” será apresentado 13 a 16 de novembro, na Caixa Cultural Belém. Com entrada gratuita, o espetáculo musical, comandado pela cantora e compositora Lia Sophia, celebra a riqueza e a diversidade da cultura amazônica, promovendo encontros inéditos entre grandes nomes da música regional.

Durante quatro noites, o público poderá vivenciar um verdadeiro passeio pela sonoridade da Amazônia, com apresentações que unem diferentes gêneros, gerações e identidades. A cada noite, Lia Sophia recebe um artista convidado que representa uma vertente musical distinta da região: Mestra Nazaré do Ó (Carimbó), Félix Robatto (Guitarrada), Nilson Chaves (MPB Amazônica) e Hellen Patrícia, vocalista da banda Xeiro Verde (Brega).

"Não tem como falar de Amazônia sem falar da nossa cultura. Esse projeto foi pensado para que as pessoas que estarão na cidade durante a COP possam se encontrar com nossa música e com grandes artistas que representam nossa sonoridade. Teremos MPB amazônica, Brega, Guitarrada e Carimbó", destaca Lia Sophia, que assina a direção musical e artística do espetáculo.

Além da apresentação artística, o “Amazônia Plural” propõe o diálogo entre o tambor do Carimbó, a guitarra elétrica da Guitarrada, o romantismo do Brega e o violão da canção poética, revelando a identidade sonora autêntica de Belém. O projeto integra a programação cultural paralela à COP 30, evento internacional que coloca a capital paraense no centro das discussões globais sobre sustentabilidade e meio ambiente.

A programação inicia na quinta-feira, 13, Lia contará com a participação da Mestra Nazaré do Ó, ícone da cultura popular e do Carimbó. Na sexta, 14, a cantora divide o palco com Félix Robatto, referência da nova geração da Guitarrada. No sábado (15), é a vez de Nilson Chaves, grande nome da MPB Amazônica, trazer seus clássicos e sua voz marcante. Encerrando o ciclo, no domingo (16), o Brega toma conta do palco com Hellen Patrícia, vocalista da banda Xeiro Verde.

O projeto, patrocinado pela CAIXA e Governo do Brasil, reafirma o papel da arte como parte fundamental da sustentabilidade e da preservação simbólica da Amazônia, promovendo encontros que revelam a força criadora e múltipla da região.

Na semana passada, a Caixa Cultural Belém recebeu o Festival Regional, onde reuniu grandes nomes da música amazônica como Dona Onete, Luê, AQNO, Layse, Pinduca, Keila, Gang do Eletro e outros artistas.

O evento que celebrou os ritmos e as identidades da região com shows diários, liberou uma programação do carimbó ao tecnomelody, mas também encontros inéditos, como Luê e Victor Xamã.

Agende-se

Datas: 13 a 16 de novembro, quinta-feira a domingo

Hora: a partir das 19h

Local: Caixa Cultural Belém – Av. Marechal Hermes, s/n – Armazém 6A – Reduto (Porto Futuro II) – Belém/PA

Ingressos gratuitos: retirada a partir das 18h nos dias de show (exceção para o show da sexta-feira, dia 14/11, que será voltado para convidados)