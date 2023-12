Andre Braugher morreu por causa de câncer no pulmão

Andre Braugher, ator que interpretou o capitão Raymond Holt na série "Brooklyn Nine-Nine", morreu por causa de um câncer de pulmão. A causa da morte foi revelada por um assessor americano à revista "Hollywood Reporter" nesta quinta-feira (14). O site Deadline informou que o artista havia sido diagnosticado há apenas alguns meses.

Andre Braugher, ganhador de dois prêmios Emmy, morreu na segunda-feira (11). Na época, a imprensa americana mencionada apenas uma "doença recente".

Braugher nasceu em Chicago, nos Estados Unidos, em 1962. No ano de 1989, Andre Braugher estreou no cinema com o filme "Tempo de Glória", ao lado de Denzel Washington e Morgan Freeman. Na década de 1990, esteve entre as estrelas da série "Homicídio", tendo vencido um Emmy de melhor ator em série dramática, em 1998.

Naquele mesmo ano, ele interpretou "Cassiel" em "Cidade dos Anjos". Outros trabalhos de Braugher foram em "Posseidon" (2006) e "Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado" (2007).

Em 2006, o ator venceu o segundo Emmy, de melhor ator em minissérie, pela participação em "Thief". Em "Brooklyn Nine-Nine" interpretou o policial-chefe dos detetives da série de comédia entre 2013 e 2021. O personagem, visto como uma figura paterna na delegacia, era assumidamente gay.

“Senti que era uma oportunidade de fazer algo totalmente diferente do resto da minha carreira”, disse Braugher em entrevista à Associated Press, em 2019.

O papel em "Brooklyn Nine-Nine" rendeu quatro indicações ao Emmy de melhor ator coadjuvante em série de comédia (2014, 2015, 2016 e 2020). Durante toda a carreira, foram 11 indicações ao prêmio.