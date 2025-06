Andréa Pinheiro e o pianista Paulo José apresentam o show 'Tangos, Boleros e Novos Dramas', em Belém

Histórias de amor nem sempre têm um final feliz, mas devem ser vividas de forma intensa, em uma entrega mútua capaz de nunca ser esquecida pelos protagonistas. Esse clima todo, envolvendo gente de todas as idades, é (re)vivido no show “Tangos, Boleros e Novos Dramas” que a cantora Andréa Pinheiro e o pianista Paulo José Campos de Melo apresentarão no palco do Teatro Experimental Waldemar Henrique, a partir das 20h do próximo dia 18. Trata-se de um novo momento do espetáculo que a dupla de amigos mostrou ao público pela primeira vez em 2015, ou seja, agora, dez anos depois, o show ganha novos contornos e para melhor, como diz Andréa.

“É uma nova roupagem do show ‘Tango, Boleros e Outros Dramas’ que nós começamos a apresentar em 2015, no Festival Internacional de Música da Fundação Carlos Gomes, e reapresentamos em 2025, no Schivasappa, com um teor beneficente. Ao longo desses anos tocando juntos, percebi que o Paulo José tem uma dramaticidade visceral nas interpretações. Então, começamos a montar um repertório com um teor interpretativo muito forte, com uma linguagem teatral e uma carga dramática intensa... e o que mais dramático que um tango? O que mais visceral que um bolero?... Daí surgiu o título do show”, revela a cantora,

“Este ano, estamos apresentando um repertório que mistura coisas do show passado com canções novas, por isso mudamos a palavra ‘Outros’, do título anterior, por ‘Novos’ dramas, para subentender que terão canções inéditas nessa nova versão do espetáculo”, diz Andréa Pinheiro.

O repertório vem sendo elaborado desde 2015, quando Andréa e Paulo José fizeram a primeira versão desse show. “Como não dá pra tocar tudo o que queremos em uma única apresentação, a cada versão do show a gente vai substituindo algumas músicas por novas canções. Assim, quem já viu o show, vai ouvir sempre algo novo. Do repertório anterior manteremos Astor Piazzolla, Gianfrancesco Guarnieri, Carlos Gardel, Herivelto Martins, Cesar Portillo, Chico Buarque, Sueli Costa... e somaremos a eles, nas novas canções: Caetano Veloso, João Bosco, Aldir Blanc, Dorival Caymmi, Evaldo Gouveia, Jair Amorim, Vinícius de Moraes e outros”, adianta a cantora.

Dois artistas paraenses, Andréa Pinheiro e Paulo José Campos de Melo, irão mostrar repertório de canções apaixonantes em show no Teatro Experimental Waldemar Henrique (Foto: Rogério Uchôa)

São 26 anos de parceria entre Andréa e Paulo José, ou seja, desde que Paulo a convidou, em 1999, para uma participação em um concerto dele. “Esse nosso show é no formato ‘voz e piano’, porém, sempre convidamos algumas participações que somem no repertório que montamos para as apresentações. Para este show do dia 18, já temos confirmada a participação do Arthur Nogueira”, diz Andréa como spoiler.

Arrebatamento

Andréa Pinheiro é uma cantora que transita com desenvoltura por diversos gêneros, e, como ela própria diz, gosta muito de cantar músicas dramáticas, “aquelas onde o texto é denso e te dá uma possibilidade de interpretação”. “O tango e o bolero, por si só, já trazem isso. Então, associamos a eles outros gêneros musicais que tragam também essa carga interpretativa”, acrescenta.

Neste mês dos namorados, o show tem tudo a ver com relacionamentos amorosos, e ritmos como o tango, o bolero e o brega, por exemplo, têm todo um estilo, um charme especial para falar de amor. “Não exatamente o amor com ‘final feliz’, mas todos os dramas que envolvem o amor: perdas, dores, alegrias, paixões, arrebatamento’, pontua Andréa. Em abril, ela completou 37 anos de carreira como cantora profissional. Essa artista paraense começou sua trajetória em 1988 no saudoso Bar-Teatro Maracaibo.

Já o pianista paraense Paulo começou cedo o estudo desse instrumento musical e aos 3 anos de idade fez a primeira exibição na TV Tupi do RJ. Pela cronologia, são 68 anos de carreira. Paulo fez concertos em mais de 20 países entre Europa e América... e algumas exibições inesquecíveis como a do estádio olímpico de Munique para 150 mil pessoas com transmissão ao vivo para 5 países europeus. Paulo José foi diretor de vários teatros na Europa até retornar a Belém onde, durante 19 anos, foi superintendente da Fundação Carlos Gomes.

Serviço:

Show ‘Tangos, Boleros e Novos Dramas’

com Andréa Pinheiro e Paulo José Campos de Melo

Dia 18 de junho de 2025

às 20h

No Teatro Experimental Waldemar Henrique,

na Praça da República, no centro de Belém

Ingressos: à venda no Sympla ou pelo número 98138-4898 / Patrícia