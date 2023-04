Anderson Moysés pede ‘A Benção’ aos orixás em novo single e espetáculo

Fé, crença nos orixás - divindades cultuadas em religiões de matrizes africanas - e os fenômenos da natureza são celebrados em “A Bênção”, nova música do artista paraense Anderson Moysés, que é lançada nesta sexta-feira (21) em todas as plataformas digitais. “É uma canção que pede passagem, pede ‘a benção’ ao nosso Supremo”, explica o cantor sobre o título da canção composta por André Nascimento e Thiago Albuquerque.

De acordo com Anderson, a música apresenta sonoridade inspirada na cultura afrorreligiosa, já característica nos lançamentos do artista, que estará presente no primeiro álbum do cantor, a ser lançado no segundo semestre deste ano. “É uma exaltação das nossas florestas, inspirada nos nossos orixás, com batuques e ijexás”, adianta.

Para o lançamento do single, o artista prepara mais uma edição do espetáculo “Cavalo Santo”, que ocorre também nesta sexta-feira no Teatro Waldemar Henrique. “É um show de canções autorais e releituras de pontos de terreiro, que terão minhas versões. Também haverá composições de Waldemar Henrique, Heitor Villa Lobos e Nazaré Pereira. O público pode esperar, como sempre, grandes e fortes emoções nesse espetáculo”, destaca.

O espetáculo “Cavalo Santo” teve sua primeira edição no ano passado e prega uma mensagem de tolerância religiosa, com participações especiais de Gigi Híbrida, André Nascimento, Carlos Guthyerrez, Gabriel Xavier, Marcella Martins, Rafael Carvalho, Emylle Sousa e Ygor Felipe.

“O nome vem da expressão muito usada na umbanda. ‘Cavalo’ é o ‘instrumento’, o ‘aparelho’, em que a entidade espiritual baixa para trabalhar e orientar. O verdadeiro sentido é que todos nós somos ‘cavalos’ guiados por uma força suprema. Independente da religião, todos os caminhos que levam ao Divino devem ser válidos”, conclui.

Serviço

Espetáculo “Cavalo Santo” promove lançamento de “A Benção”, de Anderson Moysés

Local: Teatro Waldemar Henrique (Avenida Presidente Vargas, 645 - Campina)

Data: sexta-feira (21)

Hora: a partir das 19h30

Ingressos: R$ 20, disponíveis pelo telefone e WhatsApp (91) 98122-6496, e um hora antes do show na bilheteria do Teatro Waldemar Henrique