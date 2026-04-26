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Ana Paula diz que teria desistido do 'BBB 26' caso pai tivesse morrido dias antes

Ana Paula reviu as cenas em que soube morte de seu pai e relatou o fato

Estadão Conteúdo
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Favorita ao prêmio, Ana Paula Renault tem pai hospitalizado aos 96 anos (Reprodução)

Ana Paula Renault, a campeã do BBB 26, participou do Domingão com Huck deste domingo, 26, ao lado de Milena e Juliano Floss, os outros finalistas do programa.

Ana Paula reviu as cenas em que soube morte de seu pai e relatou o fato para Juliano Floss dentro da casa do BBB 26. Em seguida, ouviu o depoimento de sua irmã: "A missão que papai te deu foi concluída".

"Quando eu saí de casa, me despedi do meu pai. Ele, como sempre: 'Vai, minha filha, você vai perder o taxi, o avião...'. Eu despedi e falei: 'Pai, estou indo trabalhar, mas eu volto'. E fui trabalhar, mesmo. Ele me deu essa missão e vocês público me ajudaram a cumpri-la", disse Ana Paula.

Em seguida, o apresentador Luciano Huck refletiu sobre uma situação hipotética: "Talvez se teu pai tivesse partido um pouco antes, acho que você teria deixado o jogo...". "Sim", respondeu a participante.

Huck prosseguiu, em apoio à atitude de Ana Paula: "Acho que seu pai te deixa num momento em que você podia ter silêncio na casa. Só estava com a Tia Milena e o Juliano, pôde ficar em silêncio, pensar com serenidade e racionalidade: 'O que meu pai gostaria que eu fizesse nesse momento?' Acho que foi o que você fez, corretamente".

Ana Paula complementou: "Se tivesse uma configuração diferente eu não teria como continuar. Estava muito exausta. Se tivesse aqui fora, eu não teria conseguido. Eles Juliano e Milena foram essenciais em todos os momentos, inclusive nessa decisão permanecer no BBB 26 mesmo ao saber da morte do pai."

"Eu comecei a entender a Tia Milena, que não queria abandonar aquela casa de jeito nenhum. Eu também não queria mais ter contato com a minha vida real. Porque a vida real é essa selva", concluiu.

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TV/BBB 26/ANA PAULA RENAULT/DOMINGÃO COM HUCK
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