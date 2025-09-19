Capa Jornal Amazônia
Ana Maria Machado será homenageada na 67ª edição do Prêmio Jabuti

A honraria é destinada a autores que tiveram papel decisivo na promoção da literatura brasileira e na formação de leitores ao longo do tempo

Estadão Conteúdo
fonte

Ao longo de sua trajetória, a autora já conquistou três Prêmios Jabuti (Bruno Veiga / Divulgação)

A Câmara Brasileira do Livro (CBL) anunciou que Ana Maria Machado será reconhecida como Personalidade Literária na 67ª edição do Prêmio Jabuti. A honraria é destinada a autores que tiveram papel decisivo na promoção da literatura brasileira e na formação de leitores ao longo do tempo.

Uma carreira marcada pela diversidade

Ex-presidente da Academia Brasileira de Letras entre 2011 e 2013, Ana Maria Machado construiu uma carreira multifacetada, com obras que abrangem romances, contos, ensaios e literatura infantojuvenil. Seus livros foram traduzidos para diversos idiomas e publicados em mais de 20 países.

Ao longo de sua trajetória, a autora já conquistou três Prêmios Jabuti: em 1978, com História meio ao contrário; em 1997, com Esta força estranha; e em 2000, com Fiz voar meu chapéu, todos nas categorias voltadas ao público infantil e juvenil.

Entre outros reconhecimentos, destacam-se o Hans Christian Andersen, o Prêmio Machado de Assis, o Casa de las Américas, o Príncipe Claus (Holanda) e o Ibero-Americano de Literatura Infantil.

Formação e atuação internacional Formada em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com pós-graduação em Paris sob orientação de Roland Barthes, Ana Maria também atuou como jornalista, incluindo passagens por veículos de grande circulação e pela BBC de Londres. Além disso, lecionou em instituições como UFRJ, PUC-Rio, Sorbonne, Berkeley e Oxford. No Rio de Janeiro, manteve por quase 20 anos uma livraria que se tornou referência cultural.

Para Sevani Matos, presidente da CBL, a homenagem reconhece "uma das autoras mais completas da literatura brasileira contemporânea", enquanto o curador Hubert Alquéres ressalta que Ana Maria levou a literatura nacional ao mundo sem perder suas raízes.

Premiação no Rio de Janeiro

O Prêmio Jabuti 2025 será realizado no Rio de Janeiro, cidade reconhecida pela Unesco como Capital Mundial do Livro. Nesta edição, a premiação inclui o Jabuti Especial Fomento à Leitura, que valoriza projetos voltados à promoção da leitura na capital fluminense. Os vencedores receberão uma estatueta exclusiva e prêmio de R$ 5 mil.

Desde sua criação, em 1958, o Prêmio Jabuti é considerado a principal distinção do mercado editorial brasileiro, celebrando a diversidade literária e acompanhando as transformações culturais e sociais do País.

Palavras-chave

Prêmio Jabuti

Ana Maria Machado

homenagem
Cultura
